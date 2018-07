A ciel ouvert... Le premier album de Delta ! Best Of

Le groupe Delta était venu dans le studio du 8/9 pour nous présenter leur premier album A ciel ouvert.

En visant la Lune... C'est le tout premier titre qui a fait connaitre le groupe Delta et qui ouvre son succès sur la réalisation d'un album. Toute une série de tubes se hisse sur la plaque. Héréditaire, le verre de trop, en visant la lune... Le top trois des titres fétiches de cet album.

A coeur ouvert... A ciel ouvert

Benoît est étudiant en communication et va au bout de ses cinq années d'étude. Dans la voiture de son père les chansons vont plein tube. Quant à Julien, il préfère passer son tour sur la question des études, son père quant à lui était musicien dans le jazz. Pour lui tout commence là. Ces deux jeunes hommes devaient voir leur chemin se croiser.

Après plusieurs singles, EP, concerts et compositions pour Amir, Florent Pagny ou Arcadian, ça y'est, le 1er album de Delta (Benoît et Julien) vient enfin de sortir. On en connait déjà "En visant la lune", "Héréditaire", "Le verre de trop", "A ciel ouvert" et voici le nouveau titre très prometteur : "Je tire". Une perle que Delta nous en propose un live guitare voix. C'est impressionnant.

Concerts le 7 juillet au Baudestival (Bertrix) / 19 juillet aux Francos de Spa / 20 juillet à Waterloo.

En août à Nandrin et Namur – en septembre à Hotton.