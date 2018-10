69 minutes sans chichis avec Plastic Bertrand : avec Joëlle on ne peut que s'allonger!

Le chanteur belge Plastic Bertrand qui sera, ce soir, l’invité de Joëlle Scoriels dans 69 minutes sans chichis à 20h25 sur la Deux.

L’ambassadeur de Ça plane pour moi est actuellement en tournée avec Stars 80, aux côtés de de Gilbert Montagné, Lio, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader.

Enfilez vos pantalons pattes d’eph, vos perruques fluos, vos lunettes à paillettes et remontez dans le temps, direction eighties.

Ca plane pour moi...

C'est le morceau le plus connu. Vous aimez encore l'entendre aujourd'hui ? L'entendre non mais c'est du bonheur de la chanter tous les soirs.

L'émission 69 minutes sans chichis

Se livrer ce n'est pas facile. Je suis quelqu'un qui se protège un maximum quant à ma vie privée mais Joëlle a le talent d'aller chercher les choses au fond de toi et on s'allonge du coup ! Joëlle est très généreuse - elle m'a fait un cadeau incroyable - elle a un talent supplémentaire que vous allez découvrir ce soir.

Stars 80...

C'est une énorme machine qui redémarre le 1er novembre - 150 dates à faire - les moyens déployés sont incroyables, c'est une grosse machine Américaine. Le nouveau spectacle "triomphe" est exceptionnel. Il y aura nos tubes, nos "chef d'oeuvre" mais aussi un hommage que l'on rendra chacun à un artiste. Pour ma part "je me suis tapé" David Bowie - c'est la classe !

On pourrait vous voir sur le parquet de danse avec les stars ?

Je suis un mec de télé et donc me voir dans "danse avec les stars" ... pourquoi pas mais c'est très dur. Et oui, Ca m'amuserait.

Vous êtes grand-père ...

Ca me donne une pèche incroyable. Voir mes enfants de loin avec mon emploi du temps ainsi que ma petite fille oui c'est le prix à payer avec mon emploi du temps mais c'est ma vie et je n'en changerai pour rien au monde ! J'ai une vie de folie - ça me fait vivre.

En mars 2019 au Country Hall de Liège.

En avril 2019 à Forest National à Bruxelles.