4 Millions de dollars, c'est ce que gagne chaque heure la famille la plus riche du monde !

- - © Tous droits réservés

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 16/08/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Les journaux du groupe Sud Presse évoquent ce matin le possible retour d'un enfant du pays à Anderlecht. - Le site Atlantico nous fait tourner la tête ce matin avec des chiffres complètement fous qui concernent une famille. - Le Moustique évoque un petit nouveau dans le monde du cinéma. Et c'est un Belge !