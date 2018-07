30 % d'eau consommée en plus en ce mois de juillet !

Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux...

- La DH : "Les urgences envahies par les scouts" - On redirige trop vite les gens vers les urgences sauf que ... Les chefs animateurs ne sont pas médecins - la seule issue la nuit : direction les urgences !

- L' Avenir : "La Grèce face à la désolation"

Jusqu'à plus soif :

- La Capitale : "Hausse de la consommation d'eau sur le mois de juillet" - 30% d'eau aurait été consommée en plus par rapport au mois de juillet de l'an dernier.

Qu'en est-il de nos réserves en eau ? Côté Wallonie, on ne doit pas s'inquiéter, il est encore de bonnes réserves. C'est en Flandre que le problème semble s'imposer.

"Au pays de la soif, les vendeurs de boissons et de ventilateurs tirent les marrons du feu"... Et ce sera jusqu'à plus soif !

- Côté musique : "les tournées rapportent des Millions", c'est le must du must des créneaux pour se faire des ronds.