250 enfants vont vivre un week-end magique !

Vivacité les invite à rejoindre les super héros de l'univers Marvel...

Au-delà du rêve, on trouve la magie et c'est à Disneyland Paris !

250 enfants vont passer un week-end extraordinaire ! Destination "Disneyland Paris"... Nos supers héros vont en rencontrer d'autres et ce sera juste magique !

Justine For Kids, Make a wish, pinocchio, ... au total ce sont 8 associations qui participent à ce week-en de rêve.

Justine For Kids... C'est l'association de Justine Henin créée en 2008 et qui aide les enfants malades - porteurs de handicaps ainsi que leurs familles. Pouvoir sortir les enfants de ce quotidien en organisant des activités récréatives, c'est l'objectif de cette association. "On leurs donne un peu de répit".

Ici, ils vont rencontrer des supers héros à Disneyland Paris. Plein d'émotions merveilleuses vont jaillir de leurs yeux. Le coeur se serre à l'idée de donner du rêve à ces enfants. C'est ensuite toute une machinerie qui se met en place pour assurer la logistique. Toute la partie médicale doit être judicieusement assurée. Mais derrière tout ça il y a le rêve !

Quel plaisir immense de pouvoir annoncer aux enfants et aux parents ce voyage de folie. Disney ça reste la magie incontournable hors pour beaucoup de famille ça reste inaccessible.

Ce sera ce dimanche à Disneyland Paris durant la période des super héros ... Tout le monde pourra en profiter, ce sera à suivre sur les réseaux sociaux. Et la vie va !