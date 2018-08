Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- L' Echo : "1000 000 000 000"... C'est la valeur d' Apple en bourse ! Rien que ça.

- La DH : "un chien d'assistance interdit chez un glacier"... Catherine s'est vu refuser l'accès chez ce glacier en raison de son chien d'assistance médicale, question d'hygiène. Petit rappel qui s'impose cependant : il est une obligation d'accepter dans les établissements ces chiens d'assistance médicale et identifié en tant que tel.

- La Meuse : "Chaleur et sécheresse jusque fin octobre"... Un météorologue avait déjà prédit cette vague de chaleur les mois écoulés. Il annonce cependant un peu de pluie durant le mois d'août mais sans plus. Le soleil sera toujours de la partie... 3 mois plus chauds, plus secs, plus ensoleillés... On annonce ainsi un record; 2018 l'année la plus chaude... de tous les temps !

- Les espaces loisirs intérieurs souffrent de la chaleur eux aussi...C'est le flop de l'été ! Les salles de ciné, salles de sport, karting, ... ces espaces sont boudés par le public. On estimerait de 30 à 50% de baisse de fréquentation de ces lieux de loisirs.

- "La carte postale n'a pas dit son dernier mot". Si on délaisse quelque peu la traditionnelle carte postale, l'appli carte postale digitale connait de très beaux jours.