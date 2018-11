1 personne sur 2 considère son collègue comme un ami !

Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- La DH : "Comment bien s'entendre avec ses collègues ?"

1 Pers sur 2 considère son collègue comme un ami. 6 prs/10 de moins de 35 ans sociabilisent et s'adonnent ainsi à des sorties extra muros, font du sport ensemble, partent en vacances, ...

Les relations positives entre collègues sont primordiales pour 99% des travailleurs oui MAIS ...

Le problème, c'est les enfants ! Et oui pas facile de concilier la vie de famille et les sorties ... entre collègues et d'entretenir ce lien relationnel du coup... C'est une réalité pour 56% des sondés.

- L' Echo : - "La carte SIM virtuelle arrive pour de vrai en Belgique." - Un premier opérateur eSIM débarque chez nous. La carte serait directement soudée dans le gsm. Le marché est ouvert... à l'idée.

- Le Soir : " Les dessous affolants du transfert de Mbappé.

- Sud Presse : "On a connu le 6 novembre le plus chaud de toute l'histoire"... Avec la barre des 19° atteinte - Le plus chaud des enregistrements effectués depuis 1901. Les températures de saison sont on le sait de l'ordre de 11° en moyenne, c'et dire l'"anormal" !

- Sud Presse : "Hausse du carburant - le Diesel est hors de prix !" ... La colère monte et les fraudeurs roulent au ... rouge ! 763 conducteurs pris en délit .