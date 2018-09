1 cantine scolaire sur 4 est jugée non conforme!

Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: 1 cantine scolaire sur 4 jugée non conforme, des terrains qui valent de l'or, les parents accros aux smartphones, le Belge qui a acheté la Rolls de Donald Trump, elles ne seront que 6 à la finale de Miss Brabant Wallon et les étiquettes des bières nous cachent des choses.

Cantine scolaire: voyons le côté positive, cela veut dire que 3 sur 4 sont conformes! On nous dit également que les cantines aujourd'hui sont plus "propres" qu'avant... il existe encore des problèmes avec l'indication des allergènes, certains produits réfrigérés,... Si vous voulez savoir si la cantine de vos enfants est concernée, il y a un site: www.foodweb.be

Si vous avez un terrain et que vous pouvez accueillir des éoliennes, c'est le bon plan du jour! Il faudra pour cela répondre aux 60 contraintes pour que cela soit possible mais cela pourra vous rapporter entre 15.000 et 20.000 euros par an!

37% des enfants estiment que leur parents passent beaucoup trop de temps sur leur téléphone.

Un belge s'offre la Rolls de Donald Trump. Mais les les réactions en Belgique sont plutôt négatives... si vous voulez l'acquérir, voici son prix: 149.500 euros.