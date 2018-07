1/6ème des Belges prend la douche à deux !

Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle les faits d'actualité qui font la Une des journaux...

- L' Avenir : "La sécheresse est là et les récoltes aussi"

- La Libre : " Comment le succès des Diables est récupéré politiquement" - On sait combien certains politiques se plaisent à souligner l'appartenance ethnique, et toute en leur faveur, de l'un ou l'autre joueur qui aurait marqué un but. Quant à la N-VA, celle-ci fait profil bas avec le succès des Diables !

- Le Soir : " Comment les scouts gèrent le manque d'eau" - Grâce aux campements à proximité de rivière mais en cas de pénurie de pluie, l'eau stagnante prolifère de bactéries. Pour leur ravitaillement, les scouts recourent dès lors aux bons soins d'un propriétaire ou de la commune...

Au coeur de votre quotidien ...

- "Les surprenantes habitudes des Belges sous la douche" ... A Liège et à Bruxelles, on serait bon élève avec une douche quotidienne. Côté Brabant Wallon et Namur on s'y adonnerait pas plus d'une fois par semaine. 24% des Belges quant à eux chantonnent sous la douche et 1/6 ème prend la douche à deux... Par souci d'économie d'eau ou pour être re-productif ? ...