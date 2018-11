1/4 des Belges aiment changer son salon tous les 3 à 6 mois !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

La DH : "Le salaire idéal pour la Belge : 4000 euros Net par mois"

La Meuse : "Un policier en service rasé à la lame en rue par son coiffeur " - Ca a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le coiffeur s'approche d'un combi de police et refait la barbe du policier "complice" - cela soulève futilement quelques questionnements comme le fait de pouvoir s'approcher comme cela des forces de l'ordre avec une lame - aussi ... de se faire raser durant le service, ... Un petit buzz sur le net.

La Libre : "de nombreux médicaments valables après la date de péremption"

- L' Avenir : "Les frigos sont blindés de sangliers"... Et oui plus personne n'en veut. Du jamais vu en trente ans de carrière alors qu'il n'est pas de risque sanitaire. Les centrales d'achat ne se lancent pas dans la commande de ces sangliers - tout est "gelé" !

- La DH : "1/4 des belges aime changer son salon tous les trois à six mois ! " - On a envie de fraîcheur, on a envie de changement. Le budget déco est conséquent d'ailleurs pour le belge et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est l'homme qui dépense le plus ! Vous cherchez des idées déco ? Voici le bon plan : C'est le salon cocoon à Bruxelles en ce moment !

- Le Soir : "Les smartphones se plient en quatre pour se vendre" ... C'est nouveau ! Samsung a dégainé son "Infinity Flex Display" qui arrivera en 2019 pour le tout public.