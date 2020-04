Le succès de "La Trêve" et de son rôle

Yoann Blanc sur le succès de "La Trêve" : "C'était une surprise mais une fierté aussi" - © Zeno Graton

La Trêve, coproduite par la RTBF et diffusée pour la première fois en 2016, est l'une des premières séries belges qui a rencontré un large succès. Yoann Blanc se rappelle : "C'était une très belle aventure, on est parti en Ardenne, on était vraiment entre nous et on a tourné un peu comme on voulait. Avoir rencontré le public ainsi en Belgique c'était une surprise mais une fierté aussi".

Le comédien s'est, depuis ce rôle de l'inspecteur Peeters, révélé au grand public. Si ce rôle lui colle encore à la peau, il n'y voit pas d'inconvénient mais espère obtenir un autre rôle qui aura la même ampleur. Il déclare : "C'est un rôle important. Pouvoir faire sur une vingtaine d'épisodes un rôle complexe, c'est vrai que cela a marqué. Avant, je faisais beaucoup de théâtre. Au théâtre, je n'ai pas ce problème, j'ai fait d'autres choses donc ce n'est pas spécialement pour cela que l'on me connait mais c'est vrai qu'au niveau du grand public, c'est plutôt via (mon rôle dans) La Trêve. Toutefois, ce n'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est un beau personnage".

Le succès de La Trêve est tel que la série a été traduite dans de nombreuses autres langues et a fait partie du catalogue de divers services de streaming. Yoann Blanc s'amuse d'ailleurs de se voir avec la voix d'un autre, notamment en allemand : "C'est très très drôle parce que ce n'est pas du tout ma voix. Ils ont mis une voix beaucoup plus classique pour un policier : une voix très grave, extrêmement virile".