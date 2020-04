temporary-20200429084047 - © Peopleimages - Getty Images Vos cheveux frisent le ridicule ? Voici quelques astuces pour sauver la mise - © Alain Schroeder - Getty Images/Onoky Vos cheveux frisent le ridicule ? Voici quelques astuces pour sauver la mise - © Dimitri Otis - Getty Images

1. Comment camoufler vos racines ? Grâce à quelques astuces :

- Coiffez vos cheveux différemment

Faites appel à votre créativité et testez des coiffures avec un foulard, des barrettes, des bandeaux. Des accessoires pratiques et très tendance. Idéal pour cacher vos racines apparentes en vous donnant un look bohème.

- Créez du volume

Figurez-vous que plus vos cheveux ont du volume, moins vos racines se voient. Utilisez un fer à boucler pour onduler vos cheveux, changez votre ligne de côté ou faites un brushing en crêpant légèrement vos racines au peigne fin. Vous verrez aussi que les mouvements des ondulations vont refléter la lumière différemment sur votre cuir chevelu. Résultat : des racines beaucoup moins visibles grâce aux reflets.

- Utilisez un shampooing sec coloré

Un shampooing sec adapté à votre couleur de cheveux va teindre les racines en quelques secondes seulement. Une illusion parfaite !

- Utilisez un spray coloré pour effacer vos racines

Ça permet de retoucher votre couleur en quelques secondes à peine. Recouvrez vos épaules, secouez la bouteille, et vaporisez le produit quelques secondes à 20 centimètres de vos racines. Le produit existe en neuf teintes. La version mascara existe aussi pour aller plus en détail.

2. Comment faire votre coloration à la maison ?

Se colorer les cheveux soi-même à la maison, ne relève pas toujours du casse-tête ou du crêpage de chignon si vous utilisez la bonne méthode et les bons produits.

Etape 1 : choisir sa couleur. Comment faire ? Analysez la couleur de vos racines, et surtout pas de vos pointes, à la lumière du jour et comparez-la aux couleurs du nuancier (à voir sur internet ou sur les boîtes de coloration). Les couleurs sont classées selon une échelle de tons bien précise, utilisée par les professionnels. Il y a 10 nuances principales, allant du plus foncé au plus clair. Le niveau 1 correspond aux cheveux noirs, le 10 au blond clair. De manière générale, veillez à ne pas choisir une teinte trop foncée ou trop claire (maximum 2 à 3 niveaux de différence). Si vous hésitez entre deux couleurs, optez toujours pour la plus claire.

Etape 2 : Quels produits utiliser ?

Faites attention en choisissant votre produit car il existe 3 types de colorations : la permanente, faite pour durer dans le temps (il faut attendre que les cheveux repoussent pour retrouver sa couleur naturelle), ou la temporaire ou semi-permanente. Une coloration temporaire s’estompe entre 6 et 8 shampoings et une coloration ton sur ton ou semi-permanente dure de 6 à 8 semaines. Ces deux types de coloration ne contiennent pas d’ammoniaque, car ils se contentent de teinter les cheveux. Donc ce sont des produits qui abîment moins la fibre capillaire. Si c’est votre 1re coloration à la maison, préférez la colo temporaire. Parmi celles qu’on trouve en grandes surfaces, il y a par exemple la Casting Crème Gloss de L’Oréal, qui donne une belle couleur brillante. Pour les adeptes des produits naturels, il y a aussi la coloration Olia, de chez Garnier, composée à 60% d’huiles essentielles.

3. Comment entretenir vos longueurs ?

Couper ses pointes pour faire pousser ses cheveux plus vite, c’est un mythe. Pour entretenir vos longueurs, privilégiez des produits de soins à base de kératine, une protéine naturelle qui rend le cheveu plus fort et plus vigoureux, et d’huile de ricin, pour ses vertus nourrissantes.