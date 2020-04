Des cours de guitare pour tous les niveaux

Thomas Dutronc : "On se rend compte que sans les autres on n'est pas grand chose" - © PASCAL POCHARD-CASABIANCA - AFP

Thomas Dutronc détaille donc cette nouvelle activité qui l'occupe durant ses journées de confinement, des cours de guitare accessibles à tous, peu importe le niveau. "Je donne vraiment des cours de guitare pour faire des chansons au coin du feu" résume-t-il. Il précise : "J'essaie de prévoir des cours qui ne soient pas trop pénibles à écouter même si on ne fait pas de guitare parce que je fais des chansons et aborde des histoires qui parlent de musique de temps en temps et le dimanche je fais un cours plus axé sur Django (NDLR : Django Rheinardt, célèbre guitariste de jazz belge). Ce dernier est peut-être un peu plus pointu".

Mais de manière générale, il vous suffit d'avoir une guitare et l'envie de jouer. Pour le chanteur et musicien, c'est l'occasion de parcourir plein de chansons qu'il aime et qui l'ont marqué mais qu'il n'a jamais eu l'occasion de travailler, "parce que j'ai commencé ma carrière en apprenant plutôt des standards de jazz et de Django" atteste-t-il.