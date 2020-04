"Seules à Berlin" & "Un homme qui passe" : deux BD inspirantes pour quelques bulles détente

Mathieu Van Overstraeten nous plonge dans une petite bulle culturelle avec non pas une mais deux belles idées inspirantes : deux BD aux univers totalement différents, à découvrir selon affinités. Voici de quoi prolonger la semaine mondiale du livre et de se détendre un peu en ce temps de confinement.

Seules à Berlin aux Editions Casterman

- - © Seules à Berlin

Mathieu nous amène à Berlin, dans les derniers jours de la Seconde guerre mondiale. On suit alors le parcours de deux femmes dans ce décor de fin du monde. L’allemande Ingrid sans nouvelles de son mari et qui a du mal à résister aux assauts de tous les soldats Russes. Et il y a cette autre femme, Russe, qui vient d’arriver avec l’armée soviétique et à qui on confie une mission délicate : celle de retrouver les restes d' Adolph Hitler et de les identifier pour être sûre qu’il est bien mort . Ce sont deux femmes aux destins qui se croisent et qui vont devoir cohabiter. L’une est fatiguée, désabusée et l’autre encore pleine d’énergie.

La rencontre entre ces deux femmes, c’est une fiction mais basée sur une histoire réelle. L’auteur s’est inspiré de deux livres qui retracent en gros les parcours de ces deux femmes.

On se retrouve un peu dans l’ambiance d’un film, c’est une BD dure et qui montre combien il est difficile d’être une femme en temps de guerre. C’est assez proche de cette ambiance dégagée dans "The reader".

Ça va plaire aux amateurs d’histoire et aux avides de destins particuliers.

C’est une lecture un peu éprouvante mais en même temps une belle histoire d’espoir et de résilience, ce qui est inspirant de ces jours-ci !

"Seules à Berlin" - aux Editions Casterman