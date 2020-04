La chanteuse belge Selah Sue était l'invitée confinée du 6-9 ensemble pour son nouveau titre sorti depuis le 17 avril, You, un titre tout en douceur et délicatesse dédié à ses enfants.

Selah Sue : "Le plus important, c'est l'amour" - Extrait de Le 6-9, ensemble (25/30) - 27/04/2020 La chanteuse belge Selah Sue était l'invitée confinée du 6-9 ensemble pour son nouveau titre sorti depuis le 17 avril, You, un titre tout en douceur et délicatesse dédié à ses enfants.

Selah Sue sur son titre You : "Le plus important, c'est l'amour" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

La chanteuse belge Selah Sue était l'invitée confinée du 6-9 ensemble pour son nouveau titre sorti depuis le 17 avril, You, un titre tout en douceur et délicatesse dédié à ses enfants. Après cinq années d'absence, la belge Selah Sue nous revient avec un hymne à l'amour, conçu au moment de sa maternité, un titre dédié à ses enfants. Une chanson qui sort alors que, dit-elle, nous avons tous besoin l'un de l'autre, maintenant plus que jamais. You annonce un futur EP cinq titres, Bedroom, dont la sortie est prévue mi-mai.

Selah Sue se confie à ses fans Selah Sue sur son titre You : "Le plus important, c'est l'amour" - © DIRK WAEM - BELGA Selah Sue est, comme tous les artistes en cette période, confinée à son domicile. La chanteuse parvient toutefois à promouvoir son nouveau titre, ce qu'elle voit même comme un exutoire. Elle explique : "Mon père est malade. Il est dans le coma et se bat contre le coronavirus donc pour moi c'est important d'être occupée. Cela marche avec la musique, de la promo et les enfants. J'ai aussi deux belles filles de 17 et 15 et elles occupent aussi mes enfants donc j'ai aussi le temps pour faire de la musique et de la promo". L'artiste louvaniste vit donc des moments difficiles mais se montre toutefois proche de ses fans après cinq ans d'absence, au moyen notamment de ses Lullaby sessions où elle répond aux questions de son public et se dévoile avec beaucoup de confidences sur sa vie. Elle confie que cette période l'amène à partager son vécu auprès de ses fans. "Je pense que maintenant nous sommes tous dans le même bateau" affirme-t-elle. "Je ne m'étais jamais aussi étendue ainsi avec les fans. Je pense que cela donne un peu de paillettes dans la vie des gens. Pour tout le monde, ce moment est émotionnel et physique. Ce n'est pas facile d'être dans la maison tout le temps donc j'espère que cela aide un petit peu" déclare Selah Sue.

Un titre tout en douceur Selah Sue sur son nouveau titre, "You" : "Le plus important, c'est l'amour" - © AURORE BELOT - BELGA You est un titre tout en douceur et délicatesse, une ambiance à laquelle Selah Sue avait peu habitué son public sur ses précédents titres aux accents plus soul et sur un tempo plus rapide. C'est selon la chanteuse, la maternité qui lui a inspiré cette douceur dans sa chanson. Selah Sue confie même : J'ai vraiment attendu une dépression post-natale parce que je suis sensible avec des hauts et des bas, mais quand le premier est arrivé il y a trois ans, c'était un rêve, un nuage rose. Elle ajoute : "J'étais très calme et amoureuse de mon enfant donc toutes les chansons ont été écrites dans le lit avec le petit dans le berceau, c'était magique. Le clip était aussi pour montrer à mes fans ce que j'ai fait : occuper les enfants, être dans le jardin, juste être relax. Je pense que cela marche aussi bien en cette période où tout le monde est là-dedans et le plus important c'est l'amour".

Un EP épuré Selah Sue sur son nouveau titre, "You" : "Le plus important, c'est l'amour" - © Tous droits réservés Selah Sue assure également que cette ambiance donnée qui plane dans You sera celle instaurée dans les autres titres de Bedroom. Elle justifie : "Tout est écrit dans la même période, après la naissance de mon premier fils et celle du deuxième aussi. C'est donc très doux et ce n'est pas le faire en pensant : 'Je veux un tube et cela doit bien passer dans les oreilles'. C'était juste (écrit et composé) avec l'amour, l'honnêteté, la pureté, moins avec la guitare. Et j'ai produit tout avec l'ordinateur dans le lit". Découvrez sans plus attendre ce nouveau titre et n'hésitez pas à marquer votre soutien pour le père de la chanteuse qui se bat actuellement contre le covid-19 !