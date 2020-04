Sara Mortensen : "Une saison deux d'Astrid et Raphaëlle ? Oui je l'espère" - Extrait de Le 6-9,... L'actrice Sara Mortensen était l'invitée confinée du 6-9 ensemble pour évoquer son rôle dans les derniers épisodes d'Astrid et Raphaëlle diffusés ce jeudi 2 avril sur la Une à 20h30.

L'actrice Sara Mortensen était l'invitée confinée du 6-9 ensemble pour évoquer son rôle dans les deux derniers épisodes d'Astrid et Raphaëlle diffusés ce jeudi 2 avril sur la Une à 20h30. Sara Mortensen a incarné durant des années le rôle de Coralie dans la série Plus belle la vie. On l'a aussi vue dans Clem, Joséphine Ange gardien ou au cinéma avec Les Inconnus dans Les trois frères, le retour. Dans Astrid et Raphaëlle, elle est Astrid Nielsen, une documentaliste autiste qui travaille pour la police en binôme avec le commandant Raphaëlle Coste, incarnée par Lola Dewaere. Ce jeudi 2 avril sur la Une, dans le premier épisode, le frère d'une association d'autistes qu'Astrid fréquente est retrouvé mort. Alors qu'un nouveau cadavre est découvert, tout semble indiquer que le premier mort est l'assassin...

Jouer le rôle d'une autiste Sara Mortensen : "Une saison deux d'Astrid et Raphaëlle ? Oui je l'espère" - © 2019/PATRICK FOUQUE Sara Mortensen décrit ce qui lui a plu dans son rôle. "C'est toujours un rêve quand on est acteur d'avoir un rôle de composition et pour le coup j'ai été servie" déclare l'actrice. Elle explique pourquoi : Astrid ne pense pas comme moi, ne bouge pas et ne parle pas comme moi et je trouve aussi cela formidable de pouvoir mettre à l'honneur la différence. Le 2 avril est d'ailleurs la journée mondiale de l'autisme, et cette différence, elle y attache beaucoup d'importance et souhaite la mettre en lumière à cette occasion. Pour jouer ce rôle d'Astrid, Sara Mortensen s'est renseignée à maintes reprises sur le comportement des autistes. Elle détaille : "Les mieux placées sont toujours les personnes concernées directement. J'ai donc énormément lu et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font partie du spectre, j'ai parlé avec beaucoup de mamans, je suis allée voir les associations et j'ai beaucoup observé". L'actrice confie également que la situation de personnes souffrant de ce trouble l'ont toujours marquée et déplore un manque de reconnaissance envers celle-ci en France. Elle assure : "J'étais déjà très sensible à la différence. En Belgique, je vous en remercie, vous êtes déjà plus avancés à ce niveau, mais je trouve qu'en France, on est encore un petit peu en retard. Je suis à moitié norvégienne et dans mon autre pays la différence est quant à elle inclue partout dans la société au point que ce sont des choses qu'on ne voit même plus". Son rôle revêt donc d'une importance en termes de sensibilisation sur l'autisme selon elle.

Vivre en confinement Sara Mortensen : "Une saison deux d'Astrid et Raphaëlle ? Oui je l'espère" - © Tous droits réservés L'actrice franco-norvégienne, qui joue aux côtés de Lola Dewaere dans Astrid et Raphaëlle, a aussi la chance de donner la réplique à son compagnon Bruce Tessore ainsi qu'à sa mère, Elisabeth Mortensen. Pour le moment, l'actrice ne joue évidemment plus en famille puisque la série est à l'arrêt avec le confinement. Elle commente d'ailleurs son rôle de mère en ces temps difficiles : "J'étais rarement chez moi de part ma situation parisienne et en travaillant à Marseille. Cela fait un an que je n'y travaille plus donc déjà je me suis réapproprié un peu ma maison depuis. J'ai quand même beaucoup de projets en cours donc finalement j'ai assez peu de temps à la maison. J'ai quand même rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils". Sara Mortensen prend dans tous les cas la situation avec philosophie et prudence : "On a la chance d'avoir un petit jardin donc on a un petit extérieur, ce qui est quand même un luxe à Paris. On vit en cocon même si c'est évidemment un peu anxiogène ce qu'il se passe partout dans le monde. C'est très étrange de ne pas savoir quand je reverrai ma famille en Norvège. Je ne sais pas trop quand les frontières rouvriront". Elle ajoute : On nous demande simplement de rester chez nous, de prendre soin de nous donc je prépare beaucoup à manger et je fais des travaux manuels.

Une saison 2 ? "Ce n'est pas encore officiel mais cela sent bon" Sara Mortensen : "Une saison deux d'Astrid et Raphaëlle ? Oui je l'espère" - © 2019/PATRICK FOUQUE Une fois la crise terminée et le confinement levé, le public pourrait vraisemblablement s'attendre à une saison deux d'Astrid et Raphaëlle. Sara Mortensen nuance mais laisse entrevoir de fait une suite à la série : "Pour l'instant je ne peux pas vous dire : 'oui bien sûr il y aura une saison deux' mais vu les audiences et les retours qu'on a, on espère fortement qu'il y en aura une. En ce moment tout étant à l'arrêt on ne sait pas quand et comment cela reprend". L'actrice préfère surtout encourager le corps médical avant de parler de la suite de son rôle : "Je remercie toutes les personnes qui sont au front pour nous, qui font en sorte que nos pays tiennent debout, que les gens soient soignés, et si au final tous nos proches sont tous là ce serait formidable". Elle conclut toutefois : Une saison deux d'Astrid et Raphaëlle, oui je l'espère. Ce n'est pas encore officiel, mais ça sent bon. On devrait donc revoir Astrid aux côtés de Raphaëlle prochainement. Retrouvez en attendant ce 2 avril les deux derniers épisodes de la saison 1 sur la Une dès 20h40 et en replay sur Auvio.