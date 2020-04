Robert Marchand : 108 ans et toujours sportif !

Robert Marchand, toujours bon pied bon œil, à 108 ans

Robert Marchand, c’est ce Français, que l’on voit régulièrement, depuis quelques années, dans des reportages à la télévision, en tenue de cycliste, sur des pistes cyclistes, en train de battre des records du monde qui n’existent que pour lui. En 2017, il avait battu le record de l’heure pour les plus de 105 ans, avec 22,547 kilomètres parcourus.

Robert Marchand est donc né en novembre 1911. En 1925, à quatorze ans, il s’achète son premier vélo. Et il gagne sa première course. Il se met alors à rêver d’une carrière professionnelle. Mais il est jugé trop petit, et tout le monde le dissuade de tenter sa chance. Alors, il abandonne le vélo.

Il va, dès lors, mener une vie "normale". Mais assez extraordinaire malgré tout. Pendant plusieurs décennies, il exerce plein de métier très variés. Il est pompier, éleveur de poulets, planteur de cannes à sucre en Amérique du Sud, bûcheron au Canada, maraîcher en France, vendeur de chaussures, marchand de vin.

Et il ne reprend le vélo qu’en 1978, à soixante-sept ans. Et là, il devient accro. Le cyclisme est désormais sa passion. Il roule beaucoup, et de longues distances (un Paris-Moscou, par exemple, à 81 ans). Puis, il se met à battre des records du monde, sur la piste. Des records du monde qui sont donc créés pour lui. Record du monde des plus de 100 ans, record du monde des plus de 105 ans. Et il est de plus en plus suivi par les médias et dispose même d'un profil Facebook Robert Marchand fan club .