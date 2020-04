Quand Julie Van H et François Heureux tentent de rentrer "discrètement" en studio

Un magnifique "photobomb"

Cette semaine Julie Van H animait Le 6-9 ensemble aux côtés de François Heureux, l'émission matinale qui joint les forces vives de La Première et de VivaCité, diffusée à la fois en radio et en télé sur la Une.

Alors que Florence Hürner présentait le journal de 7 heures ce mercredi 29 avril, les deux animateurs sont rentrés dans le studio pour prendre ensuite la parole afin d'animer l'émission. Petit problème, l'entrée du studio se situe à l'opposé de la place qui leur est réservée. Ils doivent donc passer derrière la journaliste sans être vus. Habituellement, cette situation ne pose aucun problème.

Mais comme l'a expliqué François Heureux, ils ont dû tenter de passer inaperçus à l'écran : "Pour rentrer pendant un journal juste avant de reprendre l'émission, il faut attendre que l'on passe un son ou un reportage, un élément lancé par la journaliste. On met une image du reportage et cela nous permet de rentrer dans le studio. Sauf que là on papote et il n'y a plus de reportages et de son dans le journal et je dis : 'On va essayer de rentrer discrètement, sauf que c'était loupé'".