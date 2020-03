Print and Play : des jeux de société à imprimer à la maison

Bonne nouvelle si vous en êtes à votre 63e partie de Monopoly ou de Time’s Up depuis le début du confinement, intéressons-nous à un concept qui renouvelle le genre : le Print and Play ! Notre chroniqueuse Cindya Izzarelli vous explique le concept…

Le Print and Play, qui signifie "imprimer et jouer", est un procédé de diffusion et de fabrication de jeux de société. Le terme formé sur le modèle de Plug-and-play, évoque aussi le Print-on-demand (impression à la demande).

Le Print and Play se caractérise par la diffusion des éléments d'un jeu (règles, matériel) sous forme de fichiers électroniques. Ces éléments doivent pouvoir être fabriqués à l'aide d'outils d'impression et de reproduction à la portée de tous afin de créer une copie physique du jeu.

Ça démarre où ce phénomène d’imprimer des jeux chez soi ? Du piratage ?

Pas du tout, au contraire ! Lié à l’apparition d’internet. Il y a maintenant quelques années, le domaine du print’n’play (pnp) était encore un large territoire vastement inexploré. Cela permettait surtout à des créateurs de jeux indépendants de tester leurs créations, de diffuser largement leurs jeux sur des blogs et des sites épars (à l’instar du jeu vidéo). Le Forum Boardgamegeek était déjà the place to be mais en dehors du forum, il disposait de peu de lieux de partage. Depuis 2017, ça se popularise, via l’apparition de hashtags instagram, de groupes facebook très vivants, de projets kickstarter avec option pnp gratuite, et même des éditeurs de jeux qui communiquent directement via ce procédé. Aujourd’hui, plus grand public, et en période de confinement, il y a un regain d’intérêt forcément, vu qu’on n’a jamais trop d’option pour occuper les enfants captifs à la maison.

Concrètement, comment ça marche ?

Concrètement, il suffit d’aller sur un site de partage, il y en a plein, Boardgamegeek.com reste une référence mais le site est en anglais et est très très vaste vu que c’est avant tout un forum. En français, il y a ludobox.net. On y trouve plus d’une centaine de jeux en libre accès, c’est très vaste, ça va des jeux de plateaux aux jeux de cartes, il y a des jeux compétitifs, d’autres collaboratifs, pour tous les âges, n’importe quel nombre de joueurs.

Vous en choisissez un, vous lisez la présentation, si ça vous plaît, il suffit de cliquer sur le petit fichier pdf, de l’imprimer, de découper et d’assembler votre jeu, et voilà vous êtes prêts à jouer ! L’avantage étant qu’on a accès à plein de nouveautés pour un coût bien moindre que via l’achat d’une boite de jeux, et aussi, que la phase “bricolage”, est une activité en soi, donc le plaisir est finalement double

C’est plus économique ok, mais si on n’a pas beaucoup de matériel, ou qu’on a deux mains gauches, est-ce que c’est quand même accessible ?

Oui, et c’est pour ça qu’on aime le site Ludobox : sur la page d’accueil, le site vous demande de quel matériel vous disposez et combien de temps vous souhaitez consacrer à l’assemblage ! La plupart des jeux sont pensés pour tenir sur un minimum de feuilles (parfois juste une page A4, parfois même pas besoin d’imprimer, vous pouvez reproduire le plateau de jeu au crayon), mais si vous êtes perfectionniste, sky is the limit (cartonné, plastifié, couleur, pas couleur, pions, pâtes, haricots, cailloux,...), finalement le principal atout c’est que vous avez accès au principe du jeu, à l’idée, après la façon dont vous souhaitez le matérialiser physiquement, c’est entièrement vous qui gérez .

Un coup de cœur ?

PQltiste : jeu décalé sur le confinement.

" C’est l’heure de Confinement Dernier. Sous les yeux médusés des gens normaux, les PQltistes se ruent dans les supermarchés pour dévaliser les rayons de papier toilette afin de faire des offrandes à Celui-qui-dort-sur-le-Trône (vous voyez une autre raison ?). Vous êtes vous-même un de ces PQltistes. Votre objectif ? Récupérer les rouleaux afin de proposer la meilleure offrande, et donc espérer être épargné du Confinement. "

