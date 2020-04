Les artistes se mobilisent depuis leur domicile à leur manière pour vous faire mieux vivre le confinement et soutenir la lutte contre le coronavirus. Certains ont même écrit des chansons inédites en leur honneur dont Lavoine, Obispo et Pagny. Bruno Tummers vous propose un tour d'horizon dans Le 6-9 ensemble.

Les fonds et droits d'auteurs récoltés par cette chanson seront gérés par l'association Le Collectif qui oeuvre en faveur des enfants hospitalisés et les versera à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

"C'est Pascal Obispo qui a composé la musique et Marc Lavoine l'auteur du texte" indique Bruno Tummers qui vient de recevoir la chanson. Les trois coachs de The Voice France et également amis avaient la volonté de soutenir toutes celles et tous ceux qui luttent pour notre santé. Eux aussi confinés, ils ont chacun enregistré leur partie de leur côté.

Depuis le confinement, le premier artiste qui a livré une chanson hommage était Calogero avec On fait comme si. "Il a créé une mélodie spécifique, a fait appel à un auteur pour le texte qui a déjà travaillé avec Julien Clerc ou Maxime Le Forestier " explique Bruno. "Il a fait un beau geste puisqu'il a calculé combien ce titre allait lui rapporter, mis en téléchargement sur les plateformes et il a déjà avancé l'argent pour le personnel soignant" précise Bruno Tummers .

D'autres titres hommage

"Pour les gens du secours" : la chanson inédite de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny - © KEVIN WINTER - AFP "Pour les gens du secours" : la chanson inédite de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny - © FRANCOIS GUILLOT - AFP "Pour les gens du secours" : la chanson inédite de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

D'autres artistes se sont distingués dans cet exercice et notamment Vanessa Paradis, alors qu'elle est "plutôt discrète et pas vraiment connectée sur les réseaux sociaux". La chanteuse s'est filmée dans une chanson aussi en hommage au corps médical avec à l'arrière-plan son compagnon l'acteur Samuel Benchetrit.

Bono, le leader de U2 a aussi proposé un titre inédit depuis Dublin. "L'idée est belle car le titre lui a été inspiré par le peuple italien qui chante de balcon en balcon et cela donne Let your love be known" détaille Bruno.

David Hallyday a aussi composé un inédit, sans divulguer de titre toutefois. "On découvre David Hallyday au piano chez lui, un titre inédit qu'il a composé et dont le texte est de Lionel Florence qui a beaucoup travaillé avec Pascal Obispo et Florent Pagny dont Lucie et Savoir aimer" commente encore le chroniqueur.

Les initiatives ne s'arrêtent pas là puisqu'on aura bientôt un nouveau titre de Lara Fabian avec Nos cœurs à la fenêtre. "Elle mettra ce titre prochainement en téléchargement et reversera l'argent à différentes associations".

Un autre Belge, Saule, a d'ailleurs fait de même avec Dans nos maisons, un titre qu'il a d'ailleurs interprété dans Le 6-9 ensemble via Skype.