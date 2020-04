Confiné à la maison, Plastic en a ainsi enregistré une nouvelle version, disponible sur les plateformes et dont l es droits seront reversés aux associations d'aide aux soignants , une action chère aux artistes en cette période comme pour le trio Pascal Obispo , Marc Lavoine et Florent Pagny ou pour Lara Fabian par exemple.

Plastic Bertrand raconte comment il a décidé de rééditer en 2020, ce titre qui a pourtant plus de 40 ans. "C'est une histoire complètement dingue. Tout a démarré chez Jérôme Colin qui m'a demandé de faire une version acoustique de cette chanson pour son émission (NDLR : dans Entrez sans frapper, du lundi au vendredi de 11h30 à 13h20 sur La Première). J'ai trouvé cela un peu bizarre comme idée et finalement, en réécoutant la chanson, j'ai pensé : 'C'est vraiment une chanson qui parle d'aujourd'hui. Elle n'a pas vieillit. C'est une chanson tout à fait actuelle sur tout ce qu'il se passe'" déclare-t-il.

Il poursuit : "C'est un truc très important selon moi. On doit changer. Ce petit virus qui est en train de fracasser le monde, nous dit : 'Attention, vous êtes un peuple très faible, tout peut donc se passer'. Je crois ainsi qu'il faut être solidaire pour vaincre cette crise et l'après virus sera beaucoup mieux encore".

Il y a surtout un espoir immense parce que je pense que cette claque qu'on a reçue en pleine tête, c'est vraiment un signe pour nous dire : 'Attention, le monde ne sera plus jamais comme avant, il faut que l'on soit de plus en plus solidaire'.

Un clip qui donne de l'air et des projets reportés

Plastic Bertrand : "Le monde ne sera plus jamais comme avant" - © - BELGA

Un clip accompagne cette nouvelle version de Tout petit la planète. On y découvre des images de rues sans voitures, donnant à la fois une atmosphère étonnement apaisante. Plastic Bertrand détaille l'objectif de ce clip : "On a cherché pendant une semaine des images des rues vides mais bien filmées avec une bonne qualité d'image et surtout, on ne voulait pas que ce clip soit plombant, mais qu'il donne de l'air : voir le monde ainsi, sans la pollution, tous les gens, cela fait du bien. Je pense que le clip est fait dans ce but aussi".

L'icône punk belge n'a donc pas chômé en cette période de confinement malgré les nombreux reports qu'il a dû acter sur ses projets, pourtant nombreux. "J'avais une année 2020 qui se préparait de façon exceptionnelle : un nouvel album, une tournée aux États-Unis, la tournée Stars 80. C'était vraiment une année très importante pour moi mais on est tout petit, on fait avec. L'album sortira pour septembre, la tournée sera prévue en février, et Stars 80 on sera sur scène en novembre à Charleroi, en décembre à liège et j'espère à Forest National au mois d'avril" annonce le chanteur.

Ça plane donc toujours autant pour Plastic Bertrand malgré le confinement !

