Patrick avait d'ailleurs écrit la chanson Héros, qui figure sur son dernier album, qui rendait hommage, comme Soprano , à tous ces héros de notre quotidien. Il explique : "Cette chanson est née il y a quelques années déjà. Nous l'avons écrite avec Paul École en 2014-2015. J'avais envie à ce moment-là de mettre en lumière un peu ceux qu'on ne met jamais en avant , que ce soit nos pompiers, nos forces de l'ordre, nos infirmières, tous ces gens du quotidien qui font tant pour les autres et dont on ne parle jamais. Ce sont aussi des gens qui aident une personne à traverser une rue, quelqu'un qui fait un élan de solidarité complètement anonyme. Il y a des gens qui font beaucoup de choses pour les autres dans notre société et dont on ne parle jamais".

On connaît Patrick Bruel comme un artiste proche de son public mais aussi des gens dans le besoin. Engagé et présent depuis de nombreuses années aux Enfoirés pour Les Restos du Cœur, soutenant à plusieurs reprises Viva for Life , le chanteur n'en oublie pas non plus les gens qui se battent au quotidien pour faire de nos vies un monde meilleur.

Une admiration et un geste solidaire pour le corps médical

Patrick Bruel lance un message plein d'admiration pour le corps médical et un appel pour l'avenir - © VALERY HACHE - AFP

Patrick souhaite d'ailleurs souligner le travail incessant du corps médical et ce même avant la crise sanitaire engendrée par le coronavirus. "Je n'ai pas attendu cette tragédie pour avoir de la considération, de l'admiration, du respect pour l'incroyable travail et abnégation du personnel soignant et des infirmières. J'ai assisté à des scènes en hôpital, ne serait-ce qu'à titre personnel quand j'ai vu ces infirmières et ce personnel soignant s'occuper de mes grands-parents sur la fin. J'ai aussi beaucoup fréquenté les hôpitaux parce que j'ai tourné un film dans lequel je jouais un cancérologue où j'étais dans un véritable service de cancérologie, avec des infirmières et des membres du personnel soignant. Je les voyais travailler, leurs demandes, leurs revendications, leur manque de moyens, de rémunérations et de considération" affirme-t-il.

D'après lui, cette chanson fait donc encore plus écho aujourd'hui à tel point que des gens "s'en sont servis pour en faire une ce sorte de clip à travers des images personnelles et c'est très émouvant, très touchant" confie-t-il.

Patrick Bruel reversera d'ailleurs les droits de cette chanson à la fondation hôpitaux.fr, comprenant les hôpitaux de paris et de France. Il assure : "C'est une association comme il y en a tant d'autres. Il y a énormément d'artistes qui se mobilisent, qui font des actions. Moi je fais des lives de temps en temps sur Facebook et Instagram. On fait des appels au don. Chacun essaie à son humble mesure d'être dans ce combat. Et le premier des combat c'est de dire à tout le monde de continuer à se confiner, à rester chez soi parce que c'est très simple il n'y a pas d'autres solutions".

Écoutez donc Patrick et restez chez vous !