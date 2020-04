Pablo Andres : "Le rire permet de mieux accepter une situation difficile"

Ce jeudi soir, c'est sur la scène du Cirque Royal de Bruxelles que Pablo Andres nous propose sa galerie de personnages anti-héros : l'agent Verhaegen , le rappeur MC Furieux et l'insupportable Jerem Floquet mais aussi d'autres moins connus comme Murielle Jandrain , une "campanine très féminine", Luis , l'influenceur Instagram, et le journaliste flamand Jan Kuipers .

Vous l'entendez et le voyez en radio, en télé dans On n'est pas des pigeons à la maison ou sur ses réseaux sociaux.

"Plus facile de faire des blagues" en ce moment

Pablo Andres : "Le rire permet de mieux accepter une situation" - © Rafaël Deprost

En télé, en radio ou sur les réseaux sociaux, Pablo Andres est de plus en plus présent pour nous faire rire, et pour cause en cette période difficile pour les Belges. "Le rire permet déjà de mieux accepter une situation (difficile). C'est de là que le rire prend toute son essence je pense. Cela vient avant tout soit d'une tristesse, de quelque chose à surmonter, d'un moment difficile, d'une timidité, ou pour détendre une situation pas top. Le rire, c'est un début d'acceptation et cela fait du bien. C'est sûr que les gens en ont particulièrement besoin en ce moment puisque c'est un peu tendu" estime l'humoriste.

Si la population a besoin de l'humour comme un exutoire, la situation sanitaire et politique unique que vit la Belgique et même le monde entier est un terreau fertile en blagues pour les humoristes. Pour On n'est pas des pigeons à la maison, Pablo Andres a notamment caricaturé le rôle d'Oliver Paasch, le Ministre-Président de la Communauté germanophone, lors de sa prise de parole au sein du Conseil National de Sécurité, jusque-là presque inconnu du grand public.

L'humoriste commente ce choix : "Pour le moment, il y a beaucoup d'événements qui se passent. C'est sûr que paradoxalement, c'est une période assez riche pour un humoriste parce que non seulement il faut des situations un peu difficiles pour pouvoir en rire, et en plus de cela, le fait qu'on vive tous la même chose, on a tous les mêmes références. Il est donc beaucoup plus facile aussi de faire des blagues. Il faut toujours partir d'une vérité, de quelque chose qu'on partage, sinon cela ne fait pas rire".