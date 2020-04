"Nos cœurs à la fenêtre", l'inédit de Lara Fabian inspiré des Italiens chantant depuis leur balcon

Lara Fabian était l'invitée confinée du 6-9 ensemble ce 10 avril suite à la chanson qu'elle a écrit ces derniers jours, un titre inédit, Nos cœurs à la fenêtre, inspiré des Italiens chantant depuis leur balcon et en hommage au corps médical. De nombreux artistes ont écrit une chanson en hommage au personnel soignant. Patrick Bruel avait écrit il y quelques années Héros, dont le titre fait totalement écho aujourd'hui. Calogero était le premier à avoir rendu hommage pendant la crise du coronavirus avec On fait comme si. Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny se sont associés pour sortir un inédit également. C'est désormais Lara Fabian qui dévoile son titre Nos cœurs à la fenêtre, à la fois en hommage aux Italiens dont le pays est fortement touché par le covid-19 et au personnel soignant de tous les pays. Les profits des téléchargements seront reversés à plusieurs organisations de soutien aux personnels soignants. La Fondation Roi Baudouin a été choisie pour la Belgique. Cet inédit a été dévoilé depuis ce 10 avril au matin.

Le confinement, "un cadeau mal emballé" "Nos cœurs à la fenêtre", le titre inédit de Lara Fabian inspiré des Italiens qui chantaient depuis leur balcon - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Lara Fabian rassure avant tout sur son état et sur celui de sa famille tout en prenant avec philosophie le confinement, instauré aussi au Québec où elle est installée avec sa famille. "Le confinement pour tout le monde c'est un doux mélange de grand questionnement et de possibilité de résilience. Moi je le vois plus comme un cadeau mal emballé, quelque chose qui nous permet de vivre des moments en famille un peu inédits. Et puis avec la vie de fou que j'avais eue pendant les dernières années c'est vrai que cela change un peu la donne, cela remet en face les priorités" détaille-t-elle. Confinée avec sa fille Lou et son mari, elle reste en contact permanent avec ses proches. "Mon papa est à la maison confiné en Belgique, la plupart de mes amis en Belgique le sont aussi. Je les embrasse tous et tous mes petits Belges merveilleux d'ailleurs et les félicite pour tous ces mouvements incroyablement disciplinés et responsables dans lesquels ils prennent acte de ce qu'on a besoin de faire en ce moment pour contrer cette propagation historique" dit-elle avec admiration.

Les Italiens qui chantaient à la fenêtre l'ont bouleversée David Foster And Friends In Concert - © Ethan Miller - AFP Lara Fabian raconte comment ce titre, Nos cœurs à la fenêtre, lui a été inspiré. "J'étais à la maison à Montréal et alors qu'on s’apprêtait à rentrer en lockdown et qu'on écoutait le narratif terrorisant de ce qu'il se passe partout dans le monde à travers les journaux tout d'un coup il y a eu cette bulle d'espoir : les Italiens se mettaient aux fenêtres à 18 heures pour chanter l'hymne national et une chanson traditionnelle. Moi cela m'a bouleversée" affirme la chanteuse. Elle poursuit : "Il se trouve qu'au même moment, j'étais à la maison avec mon amie Moh Denebi avec lequel j'ai fait les albums Camouflage et Papillon parce qu'on était sur un autre projet. Tout d'un coup il a vu mon émotion, l'état dans lequel j'étais et m'a dit : 'Écoute, si on descendait au home studio on écrit une chanson, qu'est-ce que t'en penses, on canalise toute cette émotion dans une chanson'. C'est ce qu'on a fait. J'ai appelé mon amie Élodie Hesme. On a écrit cette chanson qui s'appelle Nos cœurs à la fenêtre". Lara Fabian décrit l'émotion qui lui a fait écrire cette chanson : C'est le reflet de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu ces Italiens qui trouvaient une façon de communiquer malgré le lockdown, une façon de rester un lien malgré ce qu'il se passe aujourd'hui.

Un clip réalisé avec les fans, collègues et amis "Nos cœurs à la fenêtre", le titre inédit de Lara Fabian inspiré des Italiens qui chantaient depuis leur balcon - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Lara Fabian a sorti un clip pour accompagner ce titre. Pour le réaliser et illustrer cette chanson, elle a demandé aux internautes de lui envoyer des vidéos lorsqu'ils applaudissent nos soignants aux fenêtres. La chanteuse remercie grandement ses fans pour leur implication : "J'aimerais souligner et remercier tous les fans à travers le monde qui m'ont envoyé plus de 1000 vidéos, qu'on a dérushées pour pouvoir mélanger toute cette émotion, qui ont mis leurs enfants à la fenêtre, qui ont mis ces petits cœurs en papier ou faits avec les mains, et qui se sont filmés pour créer cette émotion". Mais des personnalités publiques et artistiques apparaissent aussi dans ce clip. On distingue notamment Eva Longoria, Michel Drucker, Kev' Adams, Franck Dubosc, Iris Mittenaere, Nikos Aliagas ou encore Patrick Sébastien. Lara Fabian se réjouit aussi de leur participation : "Je remercie aussi tous mes amis et collègues un peu partout dans le monde entier, au Québec, en France, en Belgique, qui m'ont envoyé de manière tellement spontanée généreuse et solidaires ces petits mercis".

100% des bénéfices et un hommage pour le personnel soignant "Nos cœurs à la fenêtre", le titre inédit de Lara Fabian inspiré des Italiens qui chantaient depuis leur balcon - © ANTHONY WALLACE - AFP Ces mercis sont une marque de soutien au personnel soignant du monde entier, et donc "destinés à ces héros qui tous les jours se mettent sur la première ligne pour venir aider la population et nous sauver tous et chacun". La chanteuse belge assure : Je voulais vraiment les honorer et leur dire merci, leur dire que cette chanson a été inspirée par le peuple pour eux, et qu'ils comptent plus que jamais aujourd'hui, ces anges parce que ce ne sont ni plus ni moins que des héros et des anges pour moi. Par ailleurs, bénéfices seront reversés aux organisations œuvrant pour la santé. Lara Fabian assure : "100% des bénéfices seront distribués sur quatre organismes dans quatre pays différents qui sont un peu mes racines et mon cœur : l'Italie, la Belgique, la France et le Québec". Cet inédit, chanté à la fois en français et en italien par Lara Fabian, est disponible depuis ce 10 avril au matin. Son album Papillon(s) sera réédité prochainement. Lara Fabian est aussi actuellement coach dans l'édition française de The Voice la plus belle voix.