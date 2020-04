Maxime Le Forestier : "C'était inimaginable de mettre la moitié de la terre sur pause"

Un large répertoire

Maxime Le Forestier se livre également sur son répertoire. Auteur de 16 albums studios, et de tubes comme San Francisco, Mon frère, La petite fugue, Éducation sentimentale ou L'homme au bouquet de fleurs, il dévoile lequel est son préféré et qu'il faudrait absolument écouter dans son répertoire : "Ce serait Né quelque part". Alain Souchon avait lui aussi porté son admiration pour cette chanson et l'avait citée comme source d'inspiration pour le single Ici et là de son dernier album, Âmes Fifties. Maxime Le Forestier avait reçu à ce propos une Victoire de la Musique d'honneur en février 2020 des mains de son ami Alain Souchon.

Il métaphorise d'ailleurs : "Nos chansons sont nos femmes : il y en a qu'on aime pour toute la vie et il y en a qu'on a aimé une heure et qu'on aime plus et des qu'on a aimé qu'on a plus aimé et puis qu'on re-aime, c'est plutôt ce rapport là (que j'entretiens avec mes chansons)".