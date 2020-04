Marc Lavoine réagit au décès de Christophe : "C'est quelqu'un que j'aimais énormément"

"Pour les gens du secours", une chanson préméditée

Marc Lavoine est à l'initiative de ce projet musical qui réunit ces trois grands de la chanson française. Travailler avec Pascal Obispo et Florent Pagny était une évidence pour le chanteur à la voix de velours. "Avec Pascal Obispo, c'est assez habituel que l'on s'appelle pour travailler ensemble ou simplement pour rire et se donner des nouvelles" révèle-t-il. Marc Lavoine côtoie aussi régulièrement Florent Pagny, notamment dans le cadre de The Voice France, la plus belle voix, émission pour laquelle Marc Lavoine est encore coach, notamment du chanteur belge Antoine Délie.

Ce titre, Pour les gens du secours, il en avait imaginé les paroles avant la crise sanitaire qui secoue le monde entier. Il dévoile: "Avant le confinement j'avais écrit un texte sur les réseaux sociaux pour les gens du secours justement parce que depuis des années je travaille dans les hôpitaux. J'ai une fondation depuis 15 ans contre toute forme de discrimination et il y a 5-6 ans j'ai commencé à fabriquer un cartable connecté pour les enfants qui ont un cancer pour les relier à leur classe et que la classe soit reliée à l'enfant afin que celui-ci ne puisse pas redoubler et décrocher du système scolaire. Cela marche très bien. On a installé 200-300 cartables déjà".