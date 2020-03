Louis Chedid , c'est plus de 50 ans de carrière et des titres dans toutes les mémoires : T'as beau pas être beau, Anne ma sœur Anne, La Belle, Papillon...

Louis Chedid nous est revenu depuis le 28 février avec un nouvel album positif et solaire où il chante l'amour, l'amitié et la fraternité, comme dans le premier single qui porte le même nom que l'album.

Il donne par ailleurs des nouvelles de sa famille, confinée à divers endroits en France. Il déclare : "Je suis à la campagne heureusement donc c'est un peu moins pénible qu'en ville et toute la famille est dans ses maisons en Seine et Marne et à Paris. Tout le monde va bien, on se skype tous les jours quasiment. Tout est en ordre pour l'instant, je croise les doigts, pourvu que cela dure". Son fils notamment, Mathieu Chedid , semblait bien se porter dernièrement, lui qui a proposé un concert exclusif sur ses réseaux à partir des récitations de poèmes par son ami l'acteur et comédien Pierre Richard .

Retour à la valeur principale

Louis Chedid : "C'est la première fois depuis ma naissance que l'économie passe après l'humain" - © JOEL SAGET - AFP

Louis Chedid vit malgré tout cette situation de confinement avec beaucoup de recul. "J'essaie de le vivre avec philosophie. De toute façon on n'a pas le choix, il faut faire très attention, c'est évident, et respecter les règles car cela nous touche personnellement. Si on attrape le coronavirus, cela concerne les autres les proches et les moins proches".

Il ajoute : "Aussi, j'ai l'habitude de me retrouver seul pour composer à la maison donc c'est beaucoup moins pénible pour quelqu'un comme moi de se retrouver dans cette situation là que d'autres qui n'ont pas l'habitude. Il faut prendre son mal en patience".

Le chanteur commente encore cette situation inédite et incite à la réflexion sur les fondements de notre société :

C'est la première fois depuis ma naissance que l'économie passe après l'humain. C'est une chose assez positive. On se rend compte de l'essentiel. Cette crise ce qu'elle a de positif, c'est qu'elle nous fait retourner à cet essentiel.

La santé est sans conteste la valeur numéro une selon Louis Chedid. "Elle l'est depuis toujours, et cela devrait l'être avant n'importe quoi d'autre. Tout ce qui est matériel passe après la santé. Si on n'est plus là il n'y a plus rien, c'est aussi simple que cela" précise-t-il.