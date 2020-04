Les rituels bien-être et santé à adopter absolument durant le confinement

Durant le confinement, notre corps en pâtit et notre esprit n’est pas logé à plus belle enseigne avec cette situation assez anxiogène. Cela nous perturbe, c’est normal, mais c’est aussi l’occasion d’établir de nouveaux rituels. Il y a plein de choses qu’on peut mettre en place, en fonction de son temps, de ses envies. Valérie Kinzouza épingle pour nous de précieuses petites perles bien-être & santé pour chouchouter notre corps et notre esprit.

"Déjà, je vous conseille de faire des plannings/horaires par jour pour rythmer vos journées (devoirs/boulot, activités détente ou sport, repas, moments télé, etc.) On ne peut pas s’adapter aux horaires de chacun donc pour les enfants comme pour les adultes, c’est vital de structurer un emploi du temps. En plus, garder un bon rythme de jour permet de s’assurer un bon sommeil la nuit".

On aide son corps à se défendre, à se détendre

On va aider notre corps à se défendre et à se détendre car cette situation est source d’incertitude et de stress. Comment ?

Faire des mouvements de détente pour apaiser le stress

Vous trouverez pas mal de vidéos et des exercices sur le web.

Mais voici déjà 2 petits exercices faciles pour bien relâcher la pression et détendre les cervicales, zone souvent très tendue quand on est stressé. Vous pouvez le faire debout ou assis, le dos droit, les épaules basses et relâchées, menton baissé vers la poitrine pour étirer les cervicales, en respirant de façon naturelle.

- Le OUI : petit mouvement du menton de haut en bas, la tête dans l’axe du cou.

- Le NON : Mouvement du menton vers un côté puis l’autre, la tête dans l’axe du cou.

Vous ne devez évidemment pas forcer et vous pouvez le faire régulièrement à n’importe quel moment pour assouplir cette zone.

- Assainir l’air intérieur de manière naturelle

Si lors d’une sortie pour vous aérer, vous voyez des sapins ou des épicéas, ramassez quelques jeunes pousses sur des branches tombées par terre. Vous en remplissez un seau ou une corbeille que vous déposez dans la pièce à assainir (près du lit si c’est dans une chambre). Ça dégage des essences volatiles qui aident à fortifier l’organisme et désinfecter les voies respiratoires. C’est utile dans la chambre d’un malade ou d’un convalescent, et c’est aussi top pour les gens stressés ou dépressifs qui vont retrouver un sommeil plus paisible et réparateur.