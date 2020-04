Les poules ont la "Cot"! Quels sont les bons conseils avant d'investir dans un poulailler ?

Acheter des poules dans un élevage vous reviendra plus cher (environ 15€ ) mais vous pourrez plus rapidement déguster une omelette et vous pourrez vous passer de la visite chez le vétérinaire.

Acheter des poules dans un élevage vous reviendra plus cher (environ 15€ ) mais vous pourrez plus rapidement déguster une omelette et vous pourrez vous passer de la visite chez le vétérinaire.

Acheter des poules dans un élevage vous reviendra plus cher (environ 15€ ) mais vous pourrez plus rapidement déguster une omelette et vous pourrez vous passer de la visite chez le vétérinaire.

Acheter des poules dans un élevage vous reviendra plus cher (environ 15€ ) mais vous pourrez plus rapidement déguster une omelette et vous pourrez vous passer de la visite chez le vétérinaire.

Acheter des poules dans un élevage vous reviendra plus cher (environ 15€ ) mais vous pourrez plus rapidement déguster une omelette et vous pourrez vous passer de la visite chez le vétérinaire.