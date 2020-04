Les idées de desserts sans farine de Carlo De Pascale

Malgré tout, il est possible de réaliser des desserts sans farine, qu'on appelle souvent entremets. Ce nom vient originellement des "plats qui arrivent après le rôti et avant les fruits" précise Carlo. "Cela pouvait être des légumes ou plein de choses. Depuis le XXe siècle cela désigne tous les desserts sucrés qui ne sont pas des pâtisseries".

Le confinement nous permet généralement de passer plus de temps en cuisine et de se lancer encore plus dans l'art culinaire. Cependant, certains aliments ont toujours du mal à rester en place en rayons dans les supermarchés tant ils sont prisés par les consommateurs.

Pour bien travailler la gélatine, on "la met un peu à tremper on l'essore un petit peu et puis on la met dans le mélange chaud. Il faut 5 heures de frigo pour que cela prenne dans un petit ramequin ou un grand plat et on sert cela avec une sauce chocolat, un coulis de fruit, tout ce que l'on veut".

Autre crème, la célèbre crème brûlée , avec de la crème, du lait, du chocolat ou d'autres goûts. "Le problème de la crème brûlée c'est qu'il faut le chalumeau pour brûler la crème. Mais vous pouvez le faire dans le grill du four. Il faut que les petits ramequins de crème soient super froids. Vous mettez le sucre et sur le grill très chaud" précise Carlo. La cuisson se fait à 95 degrés.

Il vous faut un appareil à flan. Mettez-y "moitié crème et moitié lait, du sucre, des jaunes d'œufs et œufs entiers après avoir mis du caramel sur le moule. On y met le mélange, on fait cuire tout cela pas trop chaud, autour des 120 130 degrés", afin d'éviter une texture granuleuse détaille le chroniqueur.

Close-Up Of Flan Served In Bowl On Table

Les riz au lait

Directly Above Shot Of Rice Pudding In Bowl On Table

Baking Milk Rice Pudding with Vanilla and Cinnamon in the Oven

Un autre dessert proche des crèmes et qui reste assez simple c'est le riz au lait. "C'est du lait et du riz. Alors vous pouvez utiliser de la vraie vanille : on incise la gousse de vanille, on gratte les graines, on les met dans le lait, il y a du sucre, on laisse confire tout cela" explique Carlo De Pascale.

Si vous souhaitez aller plus loin ou découvrir un nouveau plat, Carlo vous propose de tenter un plat que l'on trouve plutôt en France, le gâteau de riz. Il s'agit d'un riz au lait qu'on fait recuire. "On fait un riz au lait, dans un moule on met du caramel, on va bourrer le riz au lait mais on aura ajouté un peu de crème et d'oeufs pour donner un peu corps à l'ensemble. On le fait cuire pendant 30 minutes environ à 60 degrés. On le démoule".