Les conseils et recettes de Carlo De Pascale pour cuisiner du thon et du pois chiche

Carlo De Pascale vous invite à privilégier dans le cas du thon en boîte, les produits labellisés. Il avance : "Ce n'est pas un produit toujours durable et si on peut privilégier des achats de pêche durable, le label MSC ne vous garantit pas forcément que le stock de thon est renouvelé mais c'est mieux que s'il n'y a pas de label du tout car on nous a montré parfois qu'on pêche des thons beaucoup trop petits".

La causa et le Vitello tonnato

Cette précision étant faite, Carlo vous propose deux recettes originales avec du thon. La première, qu'il apprécie fortement et inspirée d'un ami fan de cuisine péruvienne, la causa, un classique de l'art culinaire péruvien. "C'est une sorte de salade de pommes de terre mais au lieu de cuire les patates à l'eau, on va cuire les pommes de terre à chaleur sèche au four avec la peau. On les écrase ensuite avec de l'huile d'olive et plein de citron vert ou jaune" détaille le chroniqueur. Il précise : "Petit détail qui a son importance, on râpe un peu de zeste et là-dessus on va mettre une salade de thon à la mayonnaise et s'il y en a dans les rayons, on peut prendre du wasabi du raifort ou de la moutarde".

Autre recette que Carlo adore et qui reste un classique : le Vitello tonnato. Le chroniqueur en avait d'ailleurs parlé dans ses préférences de blogs et de recettes de chef à suivre pendant le confinement.

À la base, le Vitello tonnato est simplement "du veau avec une sauce de jus de cuisson et des anchois" révèle Carlo De Pascale. Aujourd'hui, le Vitello tonnato est "une mayonnaise très liquide avec le jus de cuisson qui est cuit au vin blanc et beaucoup de câpres, un petit peu d'anchois et du thon dans la mayonnaise".