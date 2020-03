Les conseils de Pierre-Jean Chalençon pour trouver un objet d'art rare chez vous

Il développe : "Il est quand même un self-made-man. Il a changé le monde. On parle aujourd'hui de confinement, lui il a dé-confiné le monde, à une époque, après la Révolution, où l'Europe était totalement bouleversée parce que c'est quelqu'un qui a rétabli un certain ordre moral et économique".

Le conseils pour trouver un objet d'art rare

Vous ne savez pas quoi faire pendant votre confinement et vous manquez d'inspiration ? Cette période peut être la bonne occasion pour fouiller son grenier ou sa cave et pourquoi pas y trouver des trésors insoupçonnés.

Il livre d'ailleurs ses conseils de collectionneur pour dénicher la perle rare : "Déjà ne jetez rien, et quand on a un doute, il faut prendre une photo et on observe l'objet. Aujourd'hui, on a un outil fantastique qui est internet, Google, tous ces réseaux (pour analyser et en savoir plus sur l'objet). On les utilise et on peut trouver des choses intéressantes, surtout dans les vieux papiers, les livres, les vases, les verres, les céramiques".

La Belgique serait d'ailleurs selon lui un pays qui foisonnerait d'objets rares encore non inventoriés : "On peut vraiment trouver des choses surtout chez vous en Belgique. Il y a beaucoup de choses à Bruxelles, Liège, Anvers. Vous êtes un pays où il y a énormément d'activités commerciales, où il y a des grosses fortunes, des grandes collections qui se sont un petit peu diluées et on a souvent des héritiers qui ne savent pas ce qu'ils ont chez eux. Il faut faire attention, on a donc de bonnes surprises".