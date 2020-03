Les conseils de Carlo De Pascale pour cuisiner pendant le confinement

Le chroniqueur a donné certaines alternatives pour cuisiner des bons plats sans les aliments "de première nécessité" mais avec tout autant de saveur que ceux-ci dans Le 6-9 ensemble. Cette émission remplace temporairement Le 6-8 et Le 8/9 en joignant les forces vives de La Première , de VivaCité et de la Une pour encore mieux vous informer et vous divertir suite à la crise sanitaire.

Vous arrivez toujours au supermarché et les rayons proposant des pâtes et de la farine sont vides ? Carlo De Pascale a la solution culinaire pour vous.

Carlo De Pascale a donné ses conseils pour cuisiner des plats sans pâtes et sans farine en cette période de confinement dans Le 6-9 ensemble, la nouvelle émission conjointe de la Une, La Première et VivaCité.

Faire des listes et varier les ingrédients

Woman holing shopping list looking at information on yogurt pot - © Peter Cade - Getty Images

Vous aurez peut-être constaté comme Carlo De Pascale qu'avec le confinement, si vous le vivez au quotidien, vous cuisinez plus que d'habitude. Cependant, même si l'on reste chez soi, cuisiner comporte certaines difficultés. "On s'aperçoit rapidement qu'il y a plusieurs contraintes qui apparaissent. Notre cuisine est sous pression, le lave-vaisselle est sous pression" lance ainsi le chroniqueur culinaire.

Il explique : "On a pas mal de choses à faire et on se retrouve tout d'un coup avec les plats qui nous sautent à la figure. Dans la plupart des familles, il y a beaucoup de repas qui se prennent à l'extérieur, le repas de midi, parfois on sort manger et on prend à emporter et tout cela se retrouve dans le frigo".

Outre le fait de devoir plus cuisiner, Carlo pointe d'autres contraintes comme celle de devoir aller le moins de fois possible au supermarché. "Il faut se discipliner, faire des listes qui tiennent un peu la route et ne pas transformer nos intérieurs en succursale de supermarché" affirme-t-il. On ne le répétera jamais assez, il y a des stocks de nourriture dans les supermarchés, il faut parfois juste du temps pour replacer les aliments dans les rayons.

Carlo propose alors une alternative si vous ne trouvez pas des aliments "de première nécessité". "C'est l'occasion d'acheter autre chose. Hier, dans le supermarché que je fréquente, il n'y avait plus de farine mais de la farine d'épeautre. C'est très très bon, c'est l'occasion de faire des biscuits ou des gâteaux avec cette farine par exemple" suggère-t-il.