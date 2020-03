Les commerçants gardent leur humour malgré le coronavirus

Ce lundi, c’est Christophe Bourdon qui dresse un regard décalé et plein d’humour sur la presse dans "Le 6-9 ensemble". Ce matin, Christophe Bourdon a décidé de s’intéresser aux commerçants qui restent ouverts en cette période de crise. C’est notamment le cas de la brasserie "Le 23", dans la Creuse, en France, qui a des packs de bières à écouler. Et le gérant a fait une petite vidéo pour encourager les gens à acheter sa bière en ligne. Ecoutez ce qu’il propose comme offre spéciale…

Pâtisseries... en forme de papier-toilette. - © Tous droits réservés Cela dit, il n'est pas le seul à proposer une idée liée au papier toilette On part en Allemagne, à Dortmünd, où un boulanger-patissier a eu une idée formidable. Il a eu l'idée de vendre des patisseries... en forme de papier-toilette. Ce sont des pâtisseries qui ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à du papier toilette. Il faut donc faire attention à la maison à ne pas confondre les deux. Et Tim Kortüm, c'est le nom du boulanger, a d'abord créé cette pâtisserie pour s'amuser de la ruée sur le papier toilette dans les grands magasins. Sauf que sa pâtisserie a eu un succès immédiat, et là, en ce moment, il en prépare 200 par jours, rendez-vous compte. Chaque rouleau coute 6 euros 95. Et vous vous demandez sans doute ce qu'il y a dedans. Eh bien, c'est un cake marbré, qu'il prépare avec amour, et puis qu'il démoule, évidemment. Et ensuite, il l'enrobe de fondant au chocolat blanc. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, parce que Christophe Bourdon était convaincu que pour faire une pâtisserie en forme de papier toilette, il fallait prendre un mille feuilles...Regardez plutôt...

Bäckerei mit Humor: Kuchen als Klopapier - 30/03/2020

Et ce n’est pas le seul boulanger à faire preuve d’originalité On repart en France, dans la ville de Laval, dans la Mayenne, où une boulangère a eu une idée toute simple mais que je trouve très mignonne. Vous le savez, on doit attendre son tour devant la plupart des commerces, pour ne pas être à plusieurs dans le magasin. Et du coup, qu’à fait cette boulangère ? Eh bien, elle a tout simplement pris une craie, et elle a dessiné une marelle devant son magasin. Du coup, c’est pratique, on peut dépenser 2-3 calories avant de s’acheter un bon petit dessert. Ce serait sympa de faire pareil devant nos commerces, non ? En tout cas, si vous faites ce genre de choses dans vos magasins, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Allez toi aussi viens te dégourdir merci @NathalieHUTTER pic.twitter.com/xrS5OgyR9X — Sandrine ツ (@boulangeRibot) March 18, 2020

Et Ikea aussi propose une idée assez drôle . Ikea Allemagne a sorti sur son compte twitter un mode d'emploi, les fameux modes d'emploi Ikea avec les pièces à assembler et la façon de les assembler. Et là, c'est un mode d'emploi pour un modèle qui s'appelle "Stay Höme", avec un trèma sur le "o". C'est Ikea. Et ce mode est tout simple, pour une fois. On y voit une maison avec une porte fermée, et un petit "v" au-dessus pour dire que c'est correct, et une porte ouverte, avec une croix au-dessu, pour dire que ce n'est pas correct. Et les pièces du kit sont toutes simples: une clé... une serrure... et dix rouleaux de papier toilette. Et voilà, vous avez votre modèle stay home. Et on ne le dira jamais assez: comme le conseille Ikea, restez chez vous, pour éviter de faire des boulettes. C'est à découvrir Ici

