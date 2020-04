Les astuces beauté pour rester au top durant le confinement

La période de confinement à son lot de petits inconvénients côté beauté : plus de coiffeurs, les centres de soins esthétiques sont fermés,… Nous voilà face à notre sort et il n’est nullement question de se laisser aller. Tout au contraire, ce confinement est l’occasion de découvrir bien des astuces pour booster notre capital beauté. Valérie partage avec nous des petits trésors pour être belle encore et toujours, parce qu’on le vaut bien !

Du repos pour notre peau

temporary-20200401111234 - © Veronique Beranger - Getty Images

1/ On profite de cette période pour mettre notre peau au repos : = > On espace les shampoings : le bon rythme d’oxygénation reste une à deux fois par semaine. On en profite pour appliquer des soins profonds comme des bains d’huiles pour les cheveux secs ou des cataplasmes d’argile pour les cheveux gras.

=> On allège le maquillage : fini le fond de teint pour laisser la peau et les pores respirer. Du coup, on se concentre plus sur des soins en profondeur. 1 à 2 fois/semaine, on fait un masque ou un gommage pour se débarrasser des peaux mortes et favoriser le renouvellement cellulaire. Et justement, à ce propos :

2/ On fabrique nos cosmétiques nous-mêmes, c’est bon pour la peau et c’est une chouette activité pour faire participer les enfants ! Que ce soit des crèmes pour le visage ou le corps, gommages, masques… Y a plein de recettes naturelles qu’on peut faire facilement en fonction des ingrédients qu’on a chez soi.

 Par exemple, un Masque visage hydratant riche en vitamine C : on mixe ½ concombre épluché avec un yaourt nature, on laisse poser 20-30 minutes et on rince.

Il y a un institut de beauté qui s’appelle Apparences esthétique qui partage chaque jour sur Instagram de très chouettes recettes maison de produit de beauté facile et efficace à faire soi-même.