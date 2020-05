Pour contrer l’allergie, il faut bloquer la prolifération d’histamine dans l’organisme de manière naturelle, on vise la prise en charge holistique par l’alimentation, l’exercice physique et la gestion de stress !

La première chose à faire est de voir s’il n’y a pas de déficit au niveau des apports en vitamine C, vitamine D, en magnésium en Zinc et oméga 3.

On se demande parfois ce que l’on peut faire en dehors du fait de prendre des médicaments histaminiques qui coûtent cher et ont des effets secondaires. Aussi, les allergies reviennent chaque saison. Ce n’est donc pas un médicament qui soigne, il soulage simplement les symptômes.

Les symptômes on les connaît : le nez bouché, les yeux rouges et irrités, les démangeaisons cutanées, les éternuements.

1 belge sur 3 avec une majorité des personnes a entre 20 et 40 ans et les symptômes s’aggravent avec l’âge.

Le top des aliments anti-allergies

Le top des aliments anti-allergies saisonnières - © SHOSEI/Aflo - Getty Images/Score RF

- Le thé vert

L’antihistaminique naturel c’est bien le thé vert en vrac, bio. Pas les petits sachets commercialisés car il faut un thé de qualité avec la quercétine et la catéchine. On infuse à 70° et pas plus longtemps que 5 minutes. En plus, les boissons chaudes diminuent la congestion.

La Quercétine ne se retrouve pas seulement dans le thé mais également dans les oignons rouges, les câpres, le piment fort éventuellement, le chocolat noir, les myrtilles, le cassis, le brocoli cru, pomme et vin rouge.

- La Menthe poivrée

Autre remède aussi, la menthe poivrée. On prend 15 g de feuilles que l’on met dans 1L d’eau pendant 5 minutes, on filtre et on déguste.

- Le Vinaigre de cidre de pomme non-pasteurisé

On le consomme dilué dans de l’eau. Comptez environ 1 cuillère à soupe de vinaigre pour 200 ml d’eau agrémenté d’un peu de miel à prendre une fois par jour.