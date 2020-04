Le PDC Home Tour : Un tournoi de fléchettes hors du commun

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

La RTBF unit ses forces et ses talents pour réinventer vos matinales, tout en gérant au mieux les contraintes liées au Coronavirus. Dès lundi matin entre 06h00 et 09h00, retrouvez un animateur de Vivacité et un animateur de La Première à la tête d’une matinale commune. Entourés des journalistes, ils seront sur le pont pour vous accompagner dès le lever et vous informer dans la bonne humeur sur La Première en radio et sur La Une en télé. Si VivaCité est aussi de la partie entre 8h00 et 9h00, la chaîne conserve bien son axe régional entre 06h00 et 8h00. Un rendez-vous qui sera autant informatif que " feel good ".