Le monde de la bande dessinée se mobilise aussi pendant le confinement

Mathieu Van Overstraeten, chroniqueur BD, a mis en lumière le monde du 9ème art qui se mobilise aussi face au coronavirus ce 1er avril dans Le 6-9 ensemble. Il a également pointé une BD qui pourrait relativiser votre peur du confinement et du covid-19. Dans la séquence Que lire, que voir, que faire du 6-9 ensemble, Mathieu vous propose cette semaine Peurs bleues de Mathou comme conseil lecture. La semaine dernière, il nous avait présenté la BD humoristique Faut pas prendre les cons pour des gens.

Une BD pour libérer ses angoisses Le monde de la bande dessinée aussi se mobilise face au coronavirus - © Tous droits réservés Mathieu Van Overstraeten lance ainsi : "Généralement, cela aide de parler de ses phobies". Peurs bleues est une bande dessinée intéressante selon lui car il s'agit d'un livre presque autobiographique dans lequel l'illustratrice Mathou liste un grand nombre de ses angoisses. On retrouve parmi celles-ci les peurs habituelles comme celle de prendre l'avion ou l'ascenseur mais aussi les peurs plus existentielles. "Elle aborde également la peur de dire non, du regard des autres, de passer pour un imposteur et même la peur d'être quittée par sa propre fille" déclare le chroniqueur. Cette BD parle certes de la peur et pourrait à première vue ne pas rassurer certaines personnes en ce moment mais on peut y déceler à l'inverse une fonction libératrice. Mathieu Van Overstraeten assure : "Cette BD fera du bien au lecteur et particulièrement aux personnes anxieuses. Elles vont être rassurées de se reconnaître dans quelques-unes des situations qui sont évoquées dans ce livre d'autant plus que Mathou évoque des solutions qu'elle a mises en place pour faire face à ses angoisses".

Dessins pour enfants et avants-premières Le monde de la bande dessinée aussi se mobilise face au coronavirus - © Dupuis L'illustratrice Mathou possède aussi une page facebook où "elle poste des dessins humoristiques sur le coronavirus" afin de dédramatiser la situation tout comme des dessins à colorier. Comme beaucoup d'artistes du monde musical, de manière générale, de nombreux autres auteurs de bande dessinée multiplient les initiatives créatrices pour égayer votre quotidien et celui de vos enfants malgré le confinement, en utilisant la technologie numérique. Mathieu Van Overstraeten liste ainsi les idées de l'univers de la bande dessinée à ne pas manquer : "Un dessinateur comme Nob, connu pour sa série Dad ou Mamette, met à disposition des dessins à colorier". Nob et Mathou ne sont pas les seuls puisque plein d'autres auteurs ont décidé de faire de même. Pour les fans de Largo Winch, Mathieu vous signale que vous pouvez trouver "en avant-première et en crayonné les pages du nouvel album qui s'appelle La frontière de la nuit". Il s'agit même de bien plus qu'une avant-première puisque la sortie de l'album, signé par Philippe Francq et Eric Giacometti, n'est prévue qu'en novembre 2021.

Créativité et albums gratuits en ligne Le monde de la bande dessinée aussi se mobilise face au coronavirus - © Julien Neel Les initiatives du monde de la Bande dessinée ne s'arrêtent pas là. Certains poussent la créativité du public encore plus loin. "Il y a cette initiative qui est géniale du dessinateur Tim et Pénélope Bagieu qui ont lancé le coronamaison" se réjouit Mathieu Van Overstraeten. Il détaille : "Ils ont mis à disposition un gabarit de pièce de vie que les gens peuvent ensuite colorier, dessiner à leur guise. Au total, il y a eu plus de mille dessins. Ceux-ci représentent la pièce idéale pour le confinement. Il y a aussi bien des dessinateurs confirmés comme Julien Neel de la BD Lou ou aussi plein d'enfants et d'amateurs qui se sont prêtés au jeu. On peut les voir sur le site coronamaison.fun". Outre les auteurs et dessinateurs, les éditeurs de bande dessinée proposent du contenu exclusif aux lecteurs. Mathieu dévoile : "Il y a pas mal d'éditeurs qui mettent à disposition des albums gratuits à lire en ligne". On retrouve entre autres les éditions du Lombard qui ouvre l'accès notamment au tome 1 de la BD Les enfants de la résistance de Dugomier et Ers. Cette histoire est celle de "trois enfants de 10 ans qui résistent à leur manière à l'occupant allemand dans un petit village durant la Seconde Guerre mondiale", à lire dès 9 ans. D'autres séries sont à découvrir sur les sites web des différents éditeurs.