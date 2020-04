Le masque devient un accessoire comme un autre, pour les supporters de football... - © Tous droits réservés

Regard Sport Christine Hanquet - 28/04/2020 On ne l'aurait pas imaginé il y a à peine quelques semaines, mais le masque en tissu est un accessoire que l'on trouvera sans doute bientôt dans toutes nos armoires de vêtements... Il y aura les ceintures, les chaussettes, les gants, les bonnets, les foulards, et les masques. Quand on pourra enfin en trouver facilement, on les choisira peut-être en fonction des couleurs et des motifs. Et on les assortira à nos vêtements. En espérant un jour ne plus en avoir besoin. Des masques esthétiques, décorés, on peut déjà en trouver auprès de quelques clubs de football. Bruges a lancé sa vente de masques aux couleurs de l'équipe, bleues et noires, dimanche, et a reçu près de 30.000 commandes dès le premier jour. Les bénéfices de cette vente seront versés à un fonds de soutien, contre le coronavirus.