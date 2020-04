Le football et le monde médical italien tissent des liens sur les réseaux sociaux - © Tous droits réservés

Regard sport Christine Hanquet Italie - 22/04/2020 Depuis quelques jours, on voit de plus en plus de photos liant le football au monde médical, sur les réseaux sociaux italiens... Des photos postées par les clubs de football et les joueurs de football, qui montrent des médecins ou des infirmiers de dos. Et l'on peut voir que sur leur blouse médicale, ils ont écrit le nom de leur joueur préféré.