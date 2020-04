"Le dragon ne dort jamais", un conte tchèque qui nous renvoie étrangement à notre monde du Covid 19

On est dans ce monde médiéval, à l’époque où la crainte du dragon est très présente. Ce dragon, c’est notre covid 19. On retourne au village en s’exclamant : "Il y a une chose là-bas… Et, personne ne vous croit au début" – tout comme la pandémie, personne ne croit que ce sera mondial.

"C’est l’histoire de deux garçons envoyés par leur Seigneur local qui vient de prendre possession d’un large territoire et est à la recherche d’une carrière. Alors qu’ils sont dans la forêt, ils s’accordent une pause au bord d’une rivière et l’un d’eux aperçoit un gouffre. Là ils pensent qu’il y aurait une possibilité de trouver une carrière dans laquelle il y aurait certainement de la pierre intéressante. Ils s’approchent du lieu et tout au fond un immense dragon crache du feu sur l’un des deux garçons. C’est la panique, ils retournent alors auprès du Seigneur."

Le dragon ne dort jamais – Editions Casterman

Vaincre le dragon… ou mourir

Pavel et Mikulas sont tous deux serfs au service de Sire Albrecht, un valeureux seigneur mandaté par le duc Ulrich de Bohême. Un jour, les deux compagnons découvrent un ravin au fond duquel vit un dragon. Blessé par le souffle de ce dernier, Albrecht se retrouve paralysé, errant entre la vie et la mort dans un monde de songes et de souffrances… Sa communauté se retrouve alors en proie au doute, ne sachant plus quelle conduite tenir : se soumettre au dragon et lui faire des offrandes, ou bien le combattre et tenter de l’éradiquer définitivement ?

Revisitant le récit médiéval fantastique, cette épopée dans la Bohême du XIe siècle est pleine de batailles et de spectres. La grandeur d’âme et la perfidie, l’individuel et le collectif s’opposent sans cesse, faisant de cette histoire un conte moral tout à fait contemporain…

Le dragon ne dort jamais – Editions Casterman