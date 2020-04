La Plume de Thomas Gunzig : C'est tellement si simple de dire "Merci"!

Alors que j’étais courageusement sorti avec ma petite voiture afin de faire les quelques courses destinées à la survie de ma famille de confinée, je dus m’arrêter un moment derrière une ambulance en intervention elle-même arrêtée en deuxième file.

C’est alors que soudain un conducteur a klaxonné derrière moi. Gestes énervés.Il voulait que j’avance même si des voitures arrivaient en face, même si les ambulanciers étaient sur la rue, même si la pandémie était mondiale, l’avenir était incertain et qu’à la manière d’un kangourou qui a bu le monde titubait. Mais tout cela pour le monsieur derrière moi n’avait aucune importance, Il voulait juste que j’avance même si ce n’était pas possible d’avancer.

Alors après plus de deux semaines de confinement, Je vous propose de tirer une première conclusion.

Chez l’humain, nous rencontrons le pire comme le meilleur

Chez l’humain donc nous rencontrons le pire comme le meilleur,et seconde observation :c’est quand on est dans la merde que ça se voit le plus.

La merde révèle- comme l’humain est parfois grand et - comme il est parfois tout petit.

Le grand et le tout petit sont là tout autour de nous : Le tout petit : Il y a ceux qui s’inquiète à l’idée de prendre un peu de poids. Ceux qui râlent de devoir s’occuper des gosses alors que d’habitude c’est les profs ! ou parce que le coiffeur est fermé et que les racines commencent à se voir ou parce qu’il faudra faire soi-même son ménage alors que d’habitude c’est la madame africaine ou parce qu’il faut faire la file comme tout le monde.

Il y a ceux :

- Qui dépassent dans la file, qui engueulent les caissières parce qu’y’a plus de gouda mi-vieux. Qui parlent de tout près et sans masque à l’employé du rayon pour savoir où se trouve la sauce bolognaise extra riche 400 grammes.

- Qui vous vendent du gel au prix du caviar en disant "aaah mais c’est le principe de l’offre et de la demande"

- Qui récupère cette histoire pour faire de la politique qui, comme la NVA, refusent de voter le fonds européen de solidarité parce qu’il y aurait aussi de l’argent pour la Wallonie.

Et… il y a ceux qui klaxonnent parce qu’ils vont perdre 3 minutes, alors qu’en ces temps confinés le temps n’a jamais eu aussi peu vocation à être gagné.

Dans la merde l’humain est souvent tout petit, mais parfois aussi il est grand, et ça aussi on le voit chaque jour, et ça fait quelque chose de voir ça C’est comme une petite lueur vacillante au bout d’un long tunnel dégueulasse, et même si c’est cucul la praline, même si on n’a rien demandé et que ça ne sert pas à grand-chose c’est plein d’émotion que je dis merci.

Merci à tous ceux à qui on ne dit jamais merci, merci aux invisibles, merci à ceux qu’on sous-paye, merci à toutes les variables d’ajustements.

Merci :

- Aux caissières et aux caissiers qu’on a mis derrière un bout de plastique qui ne doit pas servir à grand-chose.

- Aux éboueurs et éboueuses avec juste un petit masque en papier. Aux facteurs et aux factrices, aux chauffeurs de bus, à ceux qui conduisent des camions, aux livreurs en tout genre, à ceux qui nettoient les rues, à ceux qui s’occupent des enfants de ceux qui travaillent.

Merci aussi : aux chercheurs

- Aux ingénieurs, aux informaticiens qui nous permettent d’avoir notre wifi et nos série, aux artistes sans la musique ou les films ou les livres desquels on deviendrait fou. Aux pharmaciens, aux agriculteurs, aux éleveurs, au mec qui a inventé l’imprimante 3D, aux bouchers, primeurs, boulangers, aux petites dames qui continuent à venir ici dans les studios et partout ailleurs pour vider les poubelles et récurer les toilettes. Aux techniciens de tous les domaines qui permettent que le pays tienne encore debout.

Merci à tous ceux qui bossent par vocation ou par nécessité !

Et Merci aux journalistes d’une chaîne ou d’une autre qui font ce qu’ils peuvent, et du coup merci à vous François, ici tous les matins alors qu’il y a des tout petits enfants à votre maison et merci à vous Sarah d’être toujours là, à risquer votre santé, avec votre sourire même si y’en a que ça fait râler.

Pour vous pas le temps pour du yoga. Vous n’avez peut-être ni jardin ni terrasse. Vous n’êtes partis ni à la mer ni à la campagne. Pas le temps de vous soucier de l’impact du confinement sur votre ligne de corps, sur l’éclat de votre chevelure ou sur votre condition physique. Pas le temps pour le jogging,pas le temps de relire Proust. Vous rentrez juste crevé pour vous reposer un peu jusqu’à demain.

Alors, quand ce sera fini....

Hé bien il ne faudrait pas qu’on ne vous oublie, mais si le temps long de l’Histoire nous a appris quelque chose, c’est que l’homme à la mémoire courte.