La femme qui rit : le gros coup de coeur lecture de Lucile

le coup de coeur lecture de Lucile

C’est une pépite, une très belle œuvre qui nous vient du Québec.

L’histoire se passe dans un endroit non précisé, c’est une époque que l’on devine seulement, et tout commence avec l’arrivée d’une domestique dans une vieille ferme; chez Emile et Florian. Ils sont paysans de père en fils. Florian a une infirmité donc il doit doubler sa peine au travail. Emile, lui vieillit et voit alors en cette femme un espoir d’avenir pour leur lignée. C’est un homme dur, très opiniâtre. Il pense pouvoir déjouer le drame qui a frappé leur destin, qui a touché leur foyer en faisant de cette femme qui vient d’arriver la nouvelle femme, peut-être, de la maison. Mais, mais… On ne déjoue pas comme cela le plan de l’univers sans en payer le prix fort !

Quelle est l’ambiance du livre ?

Lucile ne sera pas des plus objectives sur ce coup-là car elle fond pour ces histoires d’hommes des champs, qui ont un rapport très étrange avec les humains, qui ne parlent pas de leurs émotions, qui ont une symbiose avec les bêtes, la nature,… Ça fait penser à Jean de Florette, Manon des sources.

C’est cette ambiance très authentique, c’est magnifique. Ça se passe sous des hivers très rudes. Ça vous donne une idée de cette ambiance très paysanne.

Il y a une tension forte dans le récit. On sent la catastrophe arriver mais on ne peut que la deviner car jusqu’à la dernière page on ne sait pas ce qui va se passer ! Ce livre met une sorte de tension thriller et à côté de ça on est enthousiasmé par ces espaces, ces traditions de petits villages, ces coutumes superstitieuses, cette vie au rythme des saisons, forcément.

C’est un vrai coup de cœur made in Montréal ?

Lucile en est toute tourneboulée ! Pour elle, c’est une vraie leçon de vie, d’humilité. Ça nous rappelle que l’on vient tous de ces campagnes abruptes où les rêves s’arrêtent à la survie. La frontière est très mince entre les coups du sort et la malédiction. Ça ressemble un peu à une tragédie Grecque ; nous ne sommes jamais maîtres de notre destinée, ou peut-être est-ce des lois universelles qui s’abattent sur nous ? Le mystère reste entier !

C’est le troisième livre de Brigitte Pilote qui est un vrai talent de littérature francophone, c’est une auteure qui se met au service des époques qu’elle va explorer et des grands moments de l’humanité. Ce qui est fascinant c’est que son écriture se plie au thème de son livre.





Brigitte Pilote est née près de Montréal en 1966. Elle a travaillé comme rédactrice et scénariste pour la télévision. Elle a publié deux romans, Mémoires d’une enfant manquée et Motel Lorraine, pour lesquels elle a obtenu une presse élogieuse unanime.

La femme qui rit – aux Editions Seuil