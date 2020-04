L'histoire incroyable de Gino Bartali, grand champion cycliste italien... et résistant

"Il y a certes eu les guerres où on avait arrêté les grandes épreuves comme les Jeux Olympiques ou Tour de France mais il y avait des compétitions qui se poursuivaient au plan national. Même pour celles qui s'étaient arrêtées comme le cyclisme, on savait bien qu'elles allaient reprendre et on permettait aux coureurs dans la perspective de cette reprise" explique Gilles Goetghebuer . C'était notamment le cas en Italie avec Gino Bartali .

Vainqueur du Tour de France en 1939 et 1948

"Il était le champion italien le plus charismatique de l'avant guerre" assure Gilles. "Il avait gagné le Tour de France en 1939 et on lui avait octroyé le privilège de pouvoir emprunter des routes de Toscane pour s'entraîner alors qu'elles étaient normalement réservées au transport des troupes" précise-t-il. Au total, Gino Bartali, sacré quatre fois champion d'Italie, a remporté deux fois le Tour, en 1939 et en 1948, trois fois le Giro, en 1936, 1937 et 1946 et neuf classiques dont quatre fois Milan-San Remo et trois fois le Tour de Lombardie. Le coureur était le véritable phénomène italien du cyclisme mondial de l'entre-deux-guerres avec Ottavio Bottecchia avant l'émergence de Fausto Coppi.

Avec son maillot sur lequel son nom était inscrit en grandes lettres blanches, on voyait passer et repasser Gino Bartali sur les routes de Toscane et d'Ombrie où il était acclamé par les armées de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Gilles Goetghebuer assure : "Tout le monde le considérait comme le symbole de l'Italie de Mussolini. Il était vraiment perçu comme le sportif charismatique et qui portait en lui toutes les valeurs de ce régime". Le Duce voulait d'ailleurs faire du champion cycliste un symbole de l'Italie fasciste.