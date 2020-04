Le calibre dépend de la cuisson et du plat que vous souhaitez concocter. Le chroniqueur donne en exemple qu'une asperge "verte très fine pourra être juste poêlée" et qu'une blanche de gros calibre "pour une asperge à la flamande, il n'y a pas mieux".

Asperges à la flamande

L'asperge, un légume de saison à cuisiner en confinement - © peter bocklandt - Getty Images/iStockphoto

Le plat à asperges par excellence selon Carlo De Pascale, ce sont les asperges à la flamande dont il a déjà détaillé la recette dans On n'est pas des pigeons. Il vous conseille de prendre des blanches, on rajoute un œuf mollet et on mélange bien "l'œuf, le beurre et le persil".

N'oubliez pas d'éplucher les asperges blanches. "C'est important, il faut toujours enlever ce morceau ligneux" détaille Carlo.

Vous pouvez aussi tester une petite variante d'asperges à la flamande, celle de la recette de son ami Nicolas Delhaye : on passe "les œufs mollets au tamis très fin. On incorpore du beurre, et puis dessus une petite chapelure croustillante et un jambon cru".

Si vous cuisinez des asperges vertes, à l'inverse, "il ne faut pas les éplucher". De plus, vous n'êtes pas obligés de les cuire à l'eau. En effet, si elles ont un calibre plus fin, "on peut les faire rissoler à la poêle" déclare le chroniqueur. "Si vous sentez qu'elles ont un peu de mal à cuire, vous passez un peu d'eau avec la louche et l'évaporation aidera la cuisson. Elles sont aussi servies avec une chapelure" recommande Carlo.

Pour une chapelure qui garnit les asperges, faites sécher le pain, passez-le "avec de l'huile d'olive, du beurre. Après l'avoir concassé, on met du sel, du poivre, du paprika, du piment d'Espelette".

