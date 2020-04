Des séquences inédites et un best of de la saison 1

Kody : "L'expérience qu'on vit avec le Grand Cactus c'est juste dingue" - © Guillaume Roth

Kody mais aussi Jérôme de Warzée, Adrien Devyver, David Jeanmotte, Thierry Luthers, Livia Dushkoff, Fabian Le Castel, Martin Charlier, Freddy Tougaux, James Deano ou encore Karen De Paduwa, tous seront au rendez-vous ce jeudi 9 avril à 20h30 sur la Deux pour une nouvelle émission du Grand Cactus.

Celle-ci revêtira toutefois un format particulier suite au confinement. Kody explique : "C'est évidemment un format best of parce qu'on ne peut pas tourner dans les conditions actuelles mais on va apporter quand même beaucoup de choses inédites. Il y aura un micro-terroir spécial fait par Freddy Tougaux, il y aura un Jardin et Loisirs qui est fait aussi dans le jardin de Martin Charlier".

Par ailleurs, l'humoriste annonce que le best of sera un peu particulier cette fois-ci : "On va revoir des séquences inédites, des best of mais qu'on n'a pas revu depuis la saison 1". Il poursuit : "On a repêché Jésus et ses apôtres, Kiki Frimout, Maïté et Cyril Lignac et Tatayet".

Kody jouera également Jésus de chez lui "parce qu'en cette période c'est bien de répandre des messages d'amour".