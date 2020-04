Jean-Michel Saive : "Le CIO a pris la bonne décision de reporter les Jeux Olympiques"

Jean-Michel roule chez lui sur son vélo d'intérieur en solitaire et est devenu ambassadeur de KeepMoving.eu , une action qui a pour but de soutenir le personnel soignant.

Courir, marcher ou rouler pour le personnel soignant

Jean-Michel Saive, ambassadeur d'une action sportive solidaire ludique pour le personnel soignant - © ERIC LALMAND - BELGA

Ce défi consiste à accumuler les kilomètres virtuels. Jean-Mi s'est fixé comme objectif de rouler un maximum à vélo. Il décrit cette démarche solidaire : "C'est à l'initiative du sponsor Golazo, KeepMoving.eu Virtuellement si on court, on marche ou on fait du vélo sur des parcours virtuels pour lesquels on s'inscrit sur la plateforme qui est gratuite, on peut gagner des médailles virtuelles qui peuvent être dédicacées au personnel soignant qui fait un travail extraordinaire quotidiennement. C'est ludique, c'est les remercier et en même temps on peut rester actif".

Vous devez connecter votre application de course au site KeepMoving, choisir ensuite un événement virtuel auquel vous souhaitez participer et parcourir la distance, en intérieur ou en extérieur, requise, pour obtenir une médaille virtuelle à attribuer à un membre du personnel soignant auquel vous tenez. Au total, déjà plus de 13000 personnes se sont lancées dans l'aventure soutenue notamment par le virologue Marc Van Ranst.