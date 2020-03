"Ici les Confinés": Fabian Le Castel revisite l'un des hymnes des Enfoirés

Fabian Le Castel multiplie les clins d'œil ces derniers jours dans Le cactus en ces temps de pandémie et de confinement. Il a récemment rendu un vibrant hommage au personnel soignant en imitant Raymond Devos et en reprenant Il changeait la vie , avant même que Jean-Jacques Goldman ne la reprenne à son tour .

Un mixage impressionnant

L'humoriste et imitateur mouscronnois s'est cette fois-ci inspiré de Lionel Richie qui envisage de produire une nouvelle édition du tube We Are The World en soutien face à l'épidémie de coronavirus.

Fabian Le Castel a imaginé que les Enfoirés prendraient la même initiative. Il a dès lors revisité Ici les Enfoirés, un des grands hymnes de la troupe chantant au profit des Restos du Cœur, repris déjà du tube In the Army Now de Bolland & Bolland et popularisé par Status Quo, qu'il a parodié en Ici les Confinés. L'humoriste a donc traité du confinement, n'omettant pas de vous rappeler de rester chez vous pour endiguer la pandémie.

L'imitateur a repris tour à tour les voix de Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, Raphaël, Garou, Maitre Gims, Renaud, Christophe Maé, Jean-Baptiste Guegan, Adamo, M, Florent Pagny, Stephan Eicher, Arno et Patrick Fiori. Une palette impressionnante de voix masculines qu'il a également mixées pour les passages à l'unisson avec un résultat bluffant !