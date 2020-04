Harry Potter – Bataille à Poudlard & Crazy Wordz, on se prête aux jeux en confinement !

Tatania Dronjak nous propose non pas un mais deux jeux de société qui amuseront bien du monde et nous offriront de croustillantes parties de plaisir durant ce confinement ! Le premier est un jeu coopératif qui nous plongera dans l’univers d’Harry Potter. On se retrouve devant une saga très positive, dans un univers familier, c’est bien joué ! Avec Crazy Wordz on jouera autrement avec les mots mais toujours pour aligner bien des rires à l’unanimité.

Harry Potter – Bataille à Poudlard

Dans Harry Potter – Bataille à Poudlard, on va suivre les aventures de Harry, Ron, Hermione et Neville durant les 7 années de leur scolarité. C’est un jeu coopératif qui évoluera et nous mettra face à des ennemis de plus en plus retors tout au long des parties jusqu’à la défaite de Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom.

On trouve dans le coffret du jeu 7 boîtes scellées qui correspondent aux années scolaires et dans lesquelles il y a de nouveaux sorts, des ennemis plus méchants et des objets magiques étranges. Les trois premières boîtes sont là pour nous guider et nous apprendre à jouer tandis qu’on fait face à des épreuves de plus en plus complexes.

Chaque joueur incarne un des héros de l’histoire et commence avec une main de carte qui représente ses connaissances en magie qui vont évoluer, puisqu’il va acquérir plus de savoir dans l’école, donc des sorts plus puissants et plus efficaces pour combattre les forces du mal. L’esprit d’équipe est central puisqu’on fera en sorte de coopérer pour gagner toutes les parties.

Prévu pour 2 à 4 joueurs, 11 ans +, 50€

Accessible dans les boutiques en ligne ou dans toutes les librairies qui procèdent par livraison.

