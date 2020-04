GuiHome : "Il y a toujours moyen de rire des moments les plus difficiles"

Retour au source et source d'inspiration

GuiHome - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

GuiHome est sans conteste l'un des youtubeurs belges les plus connus. Avec 342.000 abonnés sur YouTube et 1,2 millions de fans sur sa page Facebook, il rencontre un large succès auprès des jeunes mais aussi des autres générations. Il a démarré des vidéos dans sa chambre lors de ses études à Namur et s'y retrouve à nouveau avec le confinement. Il décrit ce retour aux sources : "J'ai l'impression qu'on m'a demandé de retourner dans ma chambre donc j'y suis retourné et j'ai sorti ma caméra. C'est vrai que le confinement, même s'il chamboule énormément de vies pour le moment, on peut dire (que ce n'est pas) la mienne car je suis né confiné".

Ce confinement est un retour aux sources certes mais une source d'inspiration surtout pour le youtubeur. "Quand j'ai vu à quel point la propagation du virus était arrivée en Europe et qu'elle a commencé à bousculer les codes de vie de chacun je me suis dit que c'était aussi peut-être à ce moment-là que les artistes devaient être présents. Je me suis donc inspiré de mes premières courses de confiné, de mes premières discussions avec les voisins,... J'ai pensé : 'non je ne peux pas ne pas en faire un journal'" assure GuiHome.